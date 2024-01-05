У волинському музеї відкрили виставку годинників кінця ХІХ – початку XX століть

У волинському музеї відкрили виставку годинників кінця ХІХ – початку XX століть
У Волинському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку
"Годинники епохи".

На ній експонують колекцію кишенькових та наручних швейцарських годинників кінця ХІХ — початку XX століть. Про це повідомляє Суспільне.

За словами наукового співробітника музею Богдана Зека, до експозиції увійшло майже сотня годинників. Одними з найцінніших для історії музейник виділяє часоміри марки OMEGA ("Омега"), які належали голові Проводу Організації українських націоналістів (ОУН) Олегу Штулю та його батьку, священнику Данилу. Останнього радянська влада репресувала за підтримку українізації православної церкви.
У волинському музеї відкрили виставку годинників кінця ХІХ – початку XX століть

Обидва аксесуари музею передала родина Штулів з Франції.

“Також у нас є годинник Євгена Шабліовського. Це відомий вчений-шевченкознавець, якого репресували. Ще один годинник Павла Швая був представлений на виставці "Холмщина у пам'яті поколінь”, — розповів Богдан Зек.
У волинському музеї відкрили виставку годинників кінця ХІХ – початку XX століть


Зі слів Богдана Зека виставка годинників буде діяти у музеї упродовж наступних трьох місяців.

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Теги: Волинь, музей, експозиція, виставка, історія, ОУН
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