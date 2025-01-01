Зворушливе відео: маленька лучанка просить підписати петицію для свого хрещеного-захисника
Сьогодні, 09:46
Маленька лучанка Анна Мальчевська просить підписати петицію про присвоєння звання "Герой України" для свого загиблого дядька та хрещеного – Сергія Цьопича.
Ролик опублікували у фейсбуці.
"Це мій хрещений Сергій. Він працював поліцейським. Коли він до нас приїжджав, я з ним любила їздити на річку, ходити в парк, їсти морозиво. А коли він поїхав на війну, я з ним говорила по телефону кожного дня. Я його дуже любила, але його не стало, – говорить дівчинка у відео. – Я вас дуже-дуже прошу, щоб ви підписали для мого хрещеного петицію. Щоб він став Героєм України".
Ані – шість років. Останні три з них дівчинка чекала тата з російського полону. Кілька місяців тому він нарешті повернувся додому. Але от побачити знову свого любого хрещеного Сергія дівчинці не судилося.
Сергій Цьопич – уродженець села Нові Червища на Камінь-Каширщині. Усе своє життя присвятив служінню Україні, працюючи у правоохоронних органах області. Ще на початку російсько-української війни він двічі брав участь в Антитерористичній операції, відважно виконуючи службові обов’язки.
Під час повномасштабного вторгнення він боронив Україну у складі об’єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції України, а згодом перейшов на службу у 100-ту окрему механізовану бригаду, де став оператором безпілотних літальних апаратів. Він брав участь у бойових діях на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, демонструючи героїзм та відданість Батьківщині.
2 листопада 2024 року Сергій Цьопич загинув у Бахмутському районі Донецької області внаслідок вогневих осколкових поранень через ворожий обстріл "Градами".
Підписати петицію можна за посиланням:
https://petition.president.gov.ua/petition/243632?fbclid=IwQ0xDSwKUKXdjbGNrAjwnh2V4dG4DYWVtAjExAAEd6lwjSbVa_DthqlqkU3_Bhc7_kf14v87onR_eVR6fpTedN-KK5ShylaDI_aem_-58td6ueW2Ceo5PC_36vWw
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Ролик опублікували у фейсбуці.
"Це мій хрещений Сергій. Він працював поліцейським. Коли він до нас приїжджав, я з ним любила їздити на річку, ходити в парк, їсти морозиво. А коли він поїхав на війну, я з ним говорила по телефону кожного дня. Я його дуже любила, але його не стало, – говорить дівчинка у відео. – Я вас дуже-дуже прошу, щоб ви підписали для мого хрещеного петицію. Щоб він став Героєм України".
Ані – шість років. Останні три з них дівчинка чекала тата з російського полону. Кілька місяців тому він нарешті повернувся додому. Але от побачити знову свого любого хрещеного Сергія дівчинці не судилося.
Сергій Цьопич – уродженець села Нові Червища на Камінь-Каширщині. Усе своє життя присвятив служінню Україні, працюючи у правоохоронних органах області. Ще на початку російсько-української війни він двічі брав участь в Антитерористичній операції, відважно виконуючи службові обов’язки.
Під час повномасштабного вторгнення він боронив Україну у складі об’єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції України, а згодом перейшов на службу у 100-ту окрему механізовану бригаду, де став оператором безпілотних літальних апаратів. Він брав участь у бойових діях на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, демонструючи героїзм та відданість Батьківщині.
2 листопада 2024 року Сергій Цьопич загинув у Бахмутському районі Донецької області внаслідок вогневих осколкових поранень через ворожий обстріл "Градами".
Підписати петицію можна за посиланням:
https://petition.president.gov.ua/petition/243632?fbclid=IwQ0xDSwKUKXdjbGNrAjwnh2V4dG4DYWVtAjExAAEd6lwjSbVa_DthqlqkU3_Bhc7_kf14v87onR_eVR6fpTedN-KK5ShylaDI_aem_-58td6ueW2Ceo5PC_36vWw
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