Зворушливе відео: маленька лучанка просить підписати петицію для свого хрещеного-захисника

Анна Мальчевська просить підписати петицію про присвоєння звання "Герой України" для свого загиблого дядька та хрещеного – Сергія Цьопича.



Ролик опублікували у



"Це мій хрещений Сергій. Він працював поліцейським. Коли він до нас приїжджав, я з ним любила їздити на річку, ходити в парк, їсти морозиво. А коли він поїхав на війну, я з ним говорила по телефону кожного дня. Я його дуже любила, але його не стало, – говорить дівчинка у відео. – Я вас дуже-дуже прошу, щоб ви підписали для мого хрещеного петицію. Щоб він став Героєм України".



Ані – шість років. Останні три з них дівчинка чекала тата з російського полону.







Сергій Цьопич – уродженець села Нові Червища на Камінь-Каширщині. Усе своє життя присвятив служінню Україні, працюючи у правоохоронних органах області. Ще на початку російсько-української війни він двічі брав участь в Антитерористичній операції, відважно виконуючи службові обов’язки.



Під час повномасштабного вторгнення він боронив Україну у складі об’єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції України, а згодом перейшов на службу у 100-ту окрему механізовану бригаду, де став оператором безпілотних літальних апаратів. Він брав участь у бойових діях на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, демонструючи героїзм та відданість Батьківщині.



2 листопада 2024 року Сергій Цьопич загинув у Бахмутському районі Донецької області внаслідок вогневих осколкових поранень через ворожий обстріл "Градами".



Підписати петицію можна за посиланням:



https://petition.president.gov.ua/petition/243632?fbclid=IwQ0xDSwKUKXdjbGNrAjwnh2V4dG4DYWVtAjExAAEd6lwjSbVa_DthqlqkU3_Bhc7_kf14v87onR_eVR6fpTedN-KK5ShylaDI_aem_-58td6ueW2Ceo5PC_36vWw







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маленька лучанкапросить підписати петицію про присвоєння звання "Герой України" для свого загиблого дядька та хрещеного –Ролик опублікували у фейсбуці "Це мій хрещений Сергій. Він працював поліцейським. Коли він до нас приїжджав, я з ним любила їздити на річку, ходити в парк, їсти морозиво. А коли він поїхав на війну, я з ним говорила по телефону кожного дня. Я його дуже любила, але його не стало, – говорить дівчинка у відео. – Я вас дуже-дуже прошу, щоб ви підписали для мого хрещеного петицію. Щоб він став Героєм України".Ані – шість років. Останні три з них дівчинка чекала тата з російського полону. Кілька місяців тому він нарешті повернувся додому. Але от побачити знову свого любого хрещеного Сергія дівчинці не судилося.Сергій Цьопич – уродженець села Нові Червища на Камінь-Каширщині. Усе своє життя присвятив служінню Україні, працюючи у правоохоронних органах області. Ще на початку російсько-української війни він двічі брав участь в Антитерористичній операції, відважно виконуючи службові обов’язки.Під час повномасштабного вторгнення він боронив Україну у складі об’єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції України, а згодом перейшов на службу у 100-ту окрему механізовану бригаду, де став оператором безпілотних літальних апаратів. Він брав участь у бойових діях на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках, демонструючи героїзм та відданість Батьківщині.2 листопада 2024 року Сергій Цьопич загинув у Бахмутському районі Донецької області внаслідок вогневих осколкових поранень через ворожий обстріл "Градами".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію