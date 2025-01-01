Магнітні бурі: прогноз на вихідні

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–18 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом— від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У суботу, 17 травня, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які надвечір посиляться. А в неділю, 18 травня, можлива магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.