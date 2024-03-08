На Волині бус врізався в легковик: постраждали восьмеро людей

В ДТП за участю мікроавтобуса та легковика, яка сталася у Ковелі, постраждали восьмеро осіб.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Аварія трапилася у п'ятницю, 16 травня, близько 19 години на вулиці Відродження у Ковелі.Водій мікроавтобуса Renault, 53-річний мешканець села Сошичне, виїжджаючи із другорядної дороги не надав переваги у русі та зіткнувся із автомобілем Audi під керуванням 18-річної ковельчанки. Внаслідок зіткнення двоє водіїв травмувалися, їх госпіталізували до медзакладу.Окрім того, тілесні ушкодження отримали й шестеро пасажирів транспортних засобів, трьох з них госпіталізували, іншим трьом надали медичну допомогу та відпустили додому.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування буде з’ясовано усі обставини автопригоди.