«Євробачення 2025»: під яким номером у фіналі виступить Україна

«Євробачення 2025»: під яким номером у фіналі виступить Україна
Представники України на "Євробаченні-2025" — гурт Ziferblat — вже сьогодні, 17 травня, вийде на сцену гранд-фіналу пісенного конкурсу, який відбудеться у Базелі, Швейцарія.

Музиканти змагатимуться за перемогу з піснею "Bird of Pray", з якою вже встигли підкорити глядачів під час першого півфіналу, що транслювався наживо. За результатами голосування Ziferblat впевнено пройшли до фіналу.

Після завершення обох півфіналів організатори конкурсу провели жеребкування, за підсумками якого Україна виступить під сьомим номером. Цікаво, що саме ця цифра часто асоціюється з удачею — тож у фан-спільноті вже називають її талісманом для перемоги.

Згідно з інформацією на офіційному сайті "Євробачення", шоу відкриватиме представник Норвегії — Kyle Alessandro, а завершить гранд-фінал Албанія.

Нагадаємо, гранд-фінал "Євробачення-2025" пройде 17 травня у Базелі. Початок трансляції в Україні — о 22:00.

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Теги: Євробачення, фаворити, фінал
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