КП «Волиньприродресурс» – один з найбільших платників податків Волинської області





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Гірничо-видобувне комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради було створене у 2016 році з метою розвідування та розробки родовищ корисних копалин у Волинській області, таких як бурштин, торф та мідь.



Найбільші платники податків області та бездотаційність обласного бюджету в 2024 році

Згідно з інформацією, оприлюдненою 16 травня на сесії Волинської обласної ради, власні доходи обласного бюджету у 2024 році зросли на 24% у порівнянні з 2023 роком. До обласного бюджету надійшло 1 692,5 млн грн власних доходів та 1 023,5 млн грн міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів (з урахуванням повернутих коштів їх надавачам). Загалом податок на прибуток від підприємств спільної власності територіальних громад області зріс на 3,9 млн грн порівняно з 2023 роком.



Варто зазначити, що у 2024 році обласний бюджет вперше за останні роки був бездотаційним – без базової дотації з держбюджету. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі обласної влади, контролюючих органів і відповідальних платників податків.



Істотну частку цих надходжень забезпечили підприємства, які сумлінно сплачують податок на прибуток, і серед них КП «Волиньприродресурс»:



- «Модерн-Експо» (25,1 млн грн).



- «Петрол Партнер» (17,8 млн грн).



- «Вог Ресурс» (13,9 млн грн).



- «Волиньобленерго» (10,3 млн грн).



- «Луцька аграрна компанія» (9,5 млн грн).



- КП «Волиньприродресурс» (7,7 млн грн).



- «Нововолинський ливарний завод» (6,5 млн грн).



- «Фінансова компанія «Центрофінанс» (6,4 млн грн).



- «Вест Петрол Маркет» (5,4 млн грн).



- «Петрол контракт» (5,2 млн грн).



- «Кромберг Енд Шуберт Україна ЛУ» (4,9 млн грн).



- «Агро фонд» (4,5 млн грн).



- «ВГП» (4,0 млн грн).



- «ВЕЗ» (3,7 млн грн).



- «Волиньхолдінг» (3,3 млн грн).



Загалом надходження податку на прибуток від Волинських підприємств у 2024 році склали 263 млн грн. КП «Волиньприродресурс» увійшло до числа лідерів серед платників податків у Волинській області, випередивши багатьох відомих великих компаній «гігантів».



Роль КП у зміцненні економіки регіону

За підсумками 2024 року від діяльності КП «Волиньприродресурс» загалом було сплачено понад 35 мільйонів гривень податків та зборів до бюджетів різних рівнів:



Податок на прибуток: 7 089 872 грн.



Рентна плата від видобутку корисних копалин: 6 047 965,30 грн.



Дивіденди Волинської обласної ради з прибутку КП: 4 790 995 грн.



- ПДВ: 8 603 893 грн.



- ПДФО: 4 483 214,84 грн.



- ЄСВ: 4 049 205,80 грн.



- Військовий збір: 502 442,07 грн.





КП «Волиньприродресурс» не лише систематично наповнює бюджет, але й активно підтримує соціальну сферу Волині. Сплата ПДФО та ЄСВ забезпечує фінансування зарплат і соціальних гарантій, а військовий збір сприяє зміцненню обороноздатності країни в умовах війни. Підприємство також створює робочі місця, що є критично важливим для економічної стабільності регіону.



Порівняно з 2023 роком власні доходи обласного бюджету зросли на 24% (328,1 млн грн), а перевиконання планових показників склало 102%, що принесло додаткові 29,5 млн грн.



КП «Волиньприродресурс» увійшло в ТОП-10 компаній які сприяли цьому зростанню, зайнявши 6 місці, адже підприємство не лише виконує свої функції у сфері надрокористування, але й гідно конкурує з провідними відомими великими компаніями, такими як «Кромберг Енд Шуберт Україна ЛУ» та інші.



КП «Волиньприродресурс» є прикладом ефективного управління та соціальної відповідальності. Підприємство не лише виконує свої основні функції у сфері видобутку природних ресурсів, але й активно підтримує громади через сплату ренти від видобутку корисних копалин. Внесок у розмірі майже 35,6 млн грн у вигляді різних податків і зборів за 2024 рік свідчить про важливу роль у розвитку Волині.



«Ми розуміємо, що кожна сплачена гривня податків – це інвестиція в майбутнє області. І ми продовжимо працювати так, щоб кожен мешканець Волині бачив результат, відчував зміни на краще: в дорозі до лікарні, в освітленій вулиці, у збереженій природі. Наша мета – не лише ефективно управляти природними ресурсами, а й зміцнювати довіру громади до комунального сектора», – зазначив Анатолій Капустюк, керівник підприємства.



Окрім фінансової стабільності, підприємство активно підтримує наукові та соціальні ініціативи у співпраці з навчальними закладами, демонструє прозорість, відкритість та публічну звітність у ЗМІ.



Підприємство демонструє, як комунальний сектор може бути не лише ефективним, але й конкурентоспроможним навіть серед найбільших приватних компаній.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» увійшло в десятку лідерів серед великих підприємств Волині за обсягами сплаченого податку на прибуток, зайнявши 6 місце. Завдяки своїй ефективній діяльності підприємство робить значний внесок у наповнення обласного бюджету, що дозволяє фінансувати ключові соціальні та інфраструктурні проєкти.Про це повідомили у КП «Волиньприродресурс».Гірничо-видобувне комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради було створене у 2016 році з метою розвідування та розробки родовищ корисних копалин у Волинській області, таких як бурштин, торф та мідь.Найбільші платники податків області та бездотаційність обласного бюджету в 2024 роціЗгідно з інформацією, оприлюдненою 16 травня на сесії Волинської обласної ради, власні доходи обласного бюджету у 2024 році зросли на 24% у порівнянні з 2023 роком. До обласного бюджету надійшло 1 692,5 млн грн власних доходів та 1 023,5 млн грн міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів (з урахуванням повернутих коштів їх надавачам). Загалом податок на прибуток від підприємств спільної власності територіальних громад області зріс на 3,9 млн грн порівняно з 2023 роком.Варто зазначити, що у 2024 році обласний бюджет вперше за останні роки був бездотаційним – без базової дотації з держбюджету. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі обласної влади, контролюючих органів і відповідальних платників податків.Істотну частку цих надходжень забезпечили підприємства, які сумлінно сплачують податок на прибуток, і серед них КП «Волиньприродресурс»:- «Модерн-Експо» (25,1 млн грн).- «Петрол Партнер» (17,8 млн грн).- «Вог Ресурс» (13,9 млн грн).- «Волиньобленерго» (10,3 млн грн).- «Луцька аграрна компанія» (9,5 млн грн).- КП «Волиньприродресурс» (7,7 млн грн).- «Нововолинський ливарний завод» (6,5 млн грн).- «Фінансова компанія «Центрофінанс» (6,4 млн грн).- «Вест Петрол Маркет» (5,4 млн грн).- «Петрол контракт» (5,2 млн грн).- «Кромберг Енд Шуберт Україна ЛУ» (4,9 млн грн).- «Агро фонд» (4,5 млн грн).- «ВГП» (4,0 млн грн).- «ВЕЗ» (3,7 млн грн).- «Волиньхолдінг» (3,3 млн грн).Загалом надходження податку на прибуток від Волинських підприємств у 2024 році склали 263 млн грн. КП «Волиньприродресурс» увійшло до числа лідерів серед платників податків у Волинській області, випередивши багатьох відомих великих компаній «гігантів».Роль КП у зміцненні економіки регіонуЗа підсумками 2024 року від діяльності КП «Волиньприродресурс» загалом було сплачено понад 35 мільйонів гривень податків та зборів до бюджетів різних рівнів:Податок на прибуток: 7 089 872 грн.Рентна плата від видобутку корисних копалин: 6 047 965,30 грн.Дивіденди Волинської обласної ради з прибутку КП: 4 790 995 грн.- ПДВ: 8 603 893 грн.- ПДФО: 4 483 214,84 грн.- ЄСВ: 4 049 205,80 грн.- Військовий збір: 502 442,07 грн.КП «Волиньприродресурс» не лише систематично наповнює бюджет, але й активно підтримує соціальну сферу Волині. Сплата ПДФО та ЄСВ забезпечує фінансування зарплат і соціальних гарантій, а військовий збір сприяє зміцненню обороноздатності країни в умовах війни. Підприємство також створює робочі місця, що є критично важливим для економічної стабільності регіону.Порівняно з 2023 роком власні доходи обласного бюджету зросли на 24% (328,1 млн грн), а перевиконання планових показників склало 102%, що принесло додаткові 29,5 млн грн.КП «Волиньприродресурс» увійшло в ТОП-10 компаній які сприяли цьому зростанню, зайнявши 6 місці, адже підприємство не лише виконує свої функції у сфері надрокористування, але й гідно конкурує з провідними відомими великими компаніями, такими як «Кромберг Енд Шуберт Україна ЛУ» та інші.КП «Волиньприродресурс» є прикладом ефективного управління та соціальної відповідальності. Підприємство не лише виконує свої основні функції у сфері видобутку природних ресурсів, але й активно підтримує громади через сплату ренти від видобутку корисних копалин. Внесок у розмірі майже 35,6 млн грн у вигляді різних податків і зборів за 2024 рік свідчить про важливу роль у розвитку Волині.«Ми розуміємо, що кожна сплачена гривня податків – це інвестиція в майбутнє області. І ми продовжимо працювати так, щоб кожен мешканець Волині бачив результат, відчував зміни на краще: в дорозі до лікарні, в освітленій вулиці, у збереженій природі. Наша мета – не лише ефективно управляти природними ресурсами, а й зміцнювати довіру громади до комунального сектора», – зазначив Анатолій Капустюк, керівник підприємства.Окрім фінансової стабільності, підприємство активно підтримує наукові та соціальні ініціативи у співпраці з навчальними закладами, демонструє прозорість, відкритість та публічну звітність у ЗМІ.Підприємство демонструє, як комунальний сектор може бути не лише ефективним, але й конкурентоспроможним навіть серед найбільших приватних компаній.

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