Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею





Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку, передає



Інгредієнти:



10 л гарячої води;



200 г гірчичного порошку;



5 ст. л. оцту (9%);



50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.



Приготування й застосування:



Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.



Додайте оцет і господарське мило.



Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.



Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку, передає ТСН Інгредієнти:10 л гарячої води;200 г гірчичного порошку;5 ст. л. оцту (9%);50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.Приготування й застосування:Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.Додайте оцет і господарське мило.Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.

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