Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею
Сьогодні, 14:05
Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.
Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку, передає ТСН.
Інгредієнти:
10 л гарячої води;
200 г гірчичного порошку;
5 ст. л. оцту (9%);
50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.
Приготування й застосування:
Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.
Додайте оцет і господарське мило.
Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.
Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.
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Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку, передає ТСН.
Інгредієнти:
10 л гарячої води;
200 г гірчичного порошку;
5 ст. л. оцту (9%);
50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.
Приготування й застосування:
Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.
Додайте оцет і господарське мило.
Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.
Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.
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