Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею

Розчиніть у воді один доступний засіб: колорадський жук забуде дорогу до грядки з картоплею
Якщо висадити гірчицю біля картопляної грядки, її запах відлякає колорадських жуків, і вони залишать вашу ділянку, не турбуючи картоплю, кажуть експерти.

Проте ви можете навіть не висаджувати цю рослину, а приготувати ефективний засіб для відлякування колорадських жуків. Для цього вам знадобиться розчин з гірчичного порошку, передає ТСН.

Інгредієнти:

10 л гарячої води;

200 г гірчичного порошку;

5 ст. л. оцту (9%);

50 г натертого господарського мила, щоб суміш довше трималася на листях.

Приготування й застосування:

Розведіть гірчичний порошок у воді й дайте настоятися протягом трьох годин.

Додайте оцет і господарське мило.

Добре перемішайте і обробіть цим розчином картопляні кущі.

Як бачите все дуже просто. А сам гірчичний порошок доступний і бюджетний засіб.

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Теги: колорадський жук, картопля
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