У НАБУ пояснили, навіщо купують боксерський інвентар та орендують барні столи

У НАБУ пояснили, навіщо купують боксерський інвентар та орендують барні столи
Як писав Комерсант український, згідно з даними порталу публічних закупівель “Прозорро”, з початку року Національне антикорупційне бюро оголосило одразу кілька неочікуваних тендерних процедур. Зокрема, НАБУ придбало інвентар для боксу та уклало догорів з оренди меблів. Мова про кілька десятків крісел, різноманітних шаф, тумб, диван, одразу 16 барних столів, барну стійку, мийку, витяжку, електроплиту, алюмінієвий плінтус і, навіть, прапор з бахромою. Про те, навіщо НАБУ настінні боксерські маківари та барні стільці реакція поцікавилися в самого Бюро.

У відповідь на запит, в НАБУ пояснили, що інвентар для боксу потрібен для тренувань детективів, а решта меблів (в оренді) – для організації харчування.

“Відповідно до закупівлі «Послуги з оренди рухомого майна (код 99999999- 9 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)» укладено договір оренди кухонного обладнання та меблів, які використовуються у кімнатах (приміщеннях), де надаються послуги з організації гарячого харчування працівників Національного бюро. Інші офісні меблі використовуються службовими особами та працівниками Національного бюро під час виконання ними службових обов’язків.

Настінні маківари та мішки боксерські закуплені для відпрацювання співробітниками Управління спеціальних операцій навичок рукопашного бою, передбачених розділом спеціальної фізичної підготовки програми професійної підготовки, затвердженої наказом Директора Національного бюро”, – повідомили в НАБУ.

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Теги: НАБУ, покупки
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