Суттєвого потепління на Волині найближчі 10 днів синоптики не прогнозують





Упродовж 10 днів суттєвого потепління на Волині не очікують, повідомила у коментарі Леся Пасічник.



До кінця тижня вночі температура триматиметься від 1 до 6 градусів тепла, а денна — від 9 до 14 градусів. Може посилюватися вітер.



Погоду зумовить циклон, який вирує на території Польщі. Тому характер погоди і надалі буде нестійким з опадами.



З 20 травня очікують підвищення температури:



вночі — до 8 градусів;



вдень — 13—18 градусів.



Опади ще утримаються, однак вони будуть менш інтенсивні.



А з 23 травня температура повітря знову знизиться:



вночі — від 4 до 9 градусів;



вдень — від 14 до 17 тепла.



Для цієї пори це нетипово холодно, зазначила синоптикиня. Середньодобова температура — на 8 градусів нижча, ніж зазвичай у цю пору року.



Від початку травня синоптики вже зафіксували два температурні рекорди мінімальної температури.

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