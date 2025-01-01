Суттєвого потепління на Волині найближчі 10 днів синоптики не прогнозують

Суттєвого потепління на Волині найближчі 10 днів синоптики не прогнозують
До кінця тижня на Волині триматиметься нестійка погода з опадами. Травень цьогоріч на 8 градусів холодніший, аніж зазвичай.

Упродовж 10 днів суттєвого потепління на Волині не очікують, повідомила у коментарі misto.media синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

До кінця тижня вночі температура триматиметься від 1 до 6 градусів тепла, а денна — від 9 до 14 градусів. Може посилюватися вітер.

Погоду зумовить циклон, який вирує на території Польщі. Тому характер погоди і надалі буде нестійким з опадами.

З 20 травня очікують підвищення температури:

вночі — до 8 градусів;

вдень — 13—18 градусів.

Опади ще утримаються, однак вони будуть менш інтенсивні.

А з 23 травня температура повітря знову знизиться:

вночі — від 4 до 9 градусів;

вдень — від 14 до 17 тепла.

Для цієї пори це нетипово холодно, зазначила синоптикиня. Середньодобова температура — на 8 градусів нижча, ніж зазвичай у цю пору року.

Від початку травня синоптики вже зафіксували два температурні рекорди мінімальної температури.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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