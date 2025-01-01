На Волині четвертину лісового підприємства продають у приватні руки
Сьогодні, 19:16
На Волині виставили на продаж частину Ратнівського лісогосподарського підприємства.
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
«Державна частка в розмірі 23,86% у статутному капіталі колективного підприємства «Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство» (код за ЄДРПОУ 05441588), за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Заболоттівська, 26-А», - йдеться в описі лоту.
Стартова ціна - 63 650.61 грн.
На території підприємства знаходиться адміністративне приміщення, гараж, лісопильний цех та декілька складів.
Станом на 31.12.2024 підприємство нараховує лише 1 працівника. Також, слід зазначити, що підприємство є прибутковим, про це свідчать документи, розміщені на сайті prozorro.
Але слід відмітити, що 2022 та 2023 році підприємство було збитковим, проте у 2024 році фінансовий стан покращився. Виникає логічне запитання: чому четвертину державного підприємства, яке має потенціал аби заробляти реальні кошти виставили на аукціон та віддають у приватні руки?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.
«Державна частка в розмірі 23,86% у статутному капіталі колективного підприємства «Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство» (код за ЄДРПОУ 05441588), за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Заболоттівська, 26-А», - йдеться в описі лоту.
Стартова ціна - 63 650.61 грн.
На території підприємства знаходиться адміністративне приміщення, гараж, лісопильний цех та декілька складів.
Станом на 31.12.2024 підприємство нараховує лише 1 працівника. Також, слід зазначити, що підприємство є прибутковим, про це свідчать документи, розміщені на сайті prozorro.
Але слід відмітити, що 2022 та 2023 році підприємство було збитковим, проте у 2024 році фінансовий стан покращився. Виникає логічне запитання: чому четвертину державного підприємства, яке має потенціал аби заробляти реальні кошти виставили на аукціон та віддають у приватні руки?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Сьогодні, 20:00
На Волині четвертину лісового підприємства продають у приватні руки
Сьогодні, 19:16
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Данилюк
Сьогодні, 18:38