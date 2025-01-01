На Волині четвертину лісового підприємства продають у приватні руки





Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише



«Державна частка в розмірі 23,86% у статутному капіталі колективного підприємства «Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство» (код за ЄДРПОУ 05441588), за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Заболоттівська, 26-А», - йдеться в описі лоту.

Стартова ціна - 63 650.61 грн.



На території підприємства знаходиться адміністративне приміщення, гараж, лісопильний цех та декілька складів.



Станом на 31.12.2024 підприємство нараховує лише 1 працівника. Також, слід зазначити, що підприємство є прибутковим, про це свідчать документи, розміщені на сайті prozorro.



Але слід відмітити, що 2022 та 2023 році підприємство було збитковим, проте у 2024 році фінансовий стан покращився. Виникає логічне запитання: чому четвертину державного підприємства, яке має потенціал аби заробляти реальні кошти виставили на аукціон та віддають у приватні руки?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині виставили на продаж частину Ратнівського лісогосподарського підприємства.Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA «Державна частка в розмірі 23,86% у статутному капіталі колективного підприємства «Ратнівське міжгосподарське спеціалізоване лісогосподарське підприємство» (код за ЄДРПОУ 05441588), за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, смт Ратне, вул. Заболоттівська, 26-А», - йдеться в описі лоту.Стартова ціна - 63 650.61 грн.На території підприємства знаходиться адміністративне приміщення, гараж, лісопильний цех та декілька складів.Станом на 31.12.2024 підприємство нараховує лише 1 працівника. Також, слід зазначити, що підприємство є прибутковим, про це свідчать документи, розміщені на сайті prozorro.Але слід відмітити, що 2022 та 2023 році підприємство було збитковим, проте у 2024 році фінансовий стан покращився. Виникає логічне запитання: чому четвертину державного підприємства, яке має потенціал аби заробляти реальні кошти виставили на аукціон та віддають у приватні руки?

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