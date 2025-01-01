Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 18 травня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ.
Вночі та ранком місцями слабкий туман. Видимість в тумані 500-800м.
Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

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Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
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