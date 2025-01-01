Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 травня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ.

Вночі та ранком місцями слабкий туман. Видимість в тумані 500-800м.

Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 1-6° тепла на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.ОбластьХмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ.Вночі та ранком місцями слабкий туман. Видимість в тумані 500-800м.Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 1-6° тепла на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

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