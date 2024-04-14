Волинянка отримала звання «Майстер спорту України»
Сьогодні, 21:21
Мешканка Володимирської територіальної громади та перша волинянка, яка взяла участь у чемпіонаті світу з гірськолижного спорту серед людей з порушеннями слуху Анна Клим'юк отримала звання "Майстра спорту України".
Про це повідомили в Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт" Волинь, пише Суспільне.
Вперше спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" спортсменці було присвоєно у 2020 році, а з травня 2024 року Анна є "Кандидатом у майстри спорту України" і з лижних перегонів.
Спортсменка має чимало нагород на всеукраїнських змагань різного ґатунку. Свій шлях у спорті розпочала ще у дитинстві.
Цьогоріч дівчина взяла участь у чемпіонаті світу з гірськолижного спорту серед людей з порушеннями слуху іс тала першою волинянкою у цьому виді спорту, яка представляла Україну на міжнародній арені.
Дебют на світовому форумі не приніс спортсменці нагородного пʼєдесталу. Кращий результат спортсменки — 8 місце на дистанції "слалом". Тренують спортсменку Юлія Колеснікова та Крістіан Мінай.
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Про це повідомили в Центрі фізичної культури і спорту для людей з інвалідністю "Інваспорт" Волинь, пише Суспільне.
Вперше спортивний розряд "Кандидат у майстри спорту України" спортсменці було присвоєно у 2020 році, а з травня 2024 року Анна є "Кандидатом у майстри спорту України" і з лижних перегонів.
Спортсменка має чимало нагород на всеукраїнських змагань різного ґатунку. Свій шлях у спорті розпочала ще у дитинстві.
Цьогоріч дівчина взяла участь у чемпіонаті світу з гірськолижного спорту серед людей з порушеннями слуху іс тала першою волинянкою у цьому виді спорту, яка представляла Україну на міжнародній арені.
Дебют на світовому форумі не приніс спортсменці нагородного пʼєдесталу. Кращий результат спортсменки — 8 місце на дистанції "слалом". Тренують спортсменку Юлія Колеснікова та Крістіан Мінай.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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