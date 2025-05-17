Ватикан підтвердив участь Зеленського в інавгурації Папи Римського

апи Римського Лева XIV в неділю, 18 травня.



Про це пише



АЛБАНІЯ - Президент Байрам Бега



ВІРМЕНІЯ - Президент Ваагн Хачатурян



АВСТРАЛІЯ - Прем'єр-міністр Ентоні Албанезе



АВСТРІЯ - Канцлер Крістіан Штокер



БЕЛЬГІЯ - Король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт де Вевер



ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - Принц Едвард



БОЛГАРІЯ - Прем'єр-міністр Россен Желязков



КАНАДА - Прем'єр-міністр Марк Карні



КОЛУМБІЯ - Президент Густаво Петро



ХОРВАТІЯ - Прем'єр-міністр Андрей Пленкович



ЕКВАДОР - Президент Даніель Нобоа



ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - Голова Комісії Урсула фон дер Ляєн



ФРАНЦІЯ - Прем'єр-міністр Франсуа Байру



ГАБОН - Президент Бріс Олігі Нгема



НІМЕЧЧИНА - Канцлер Фрідріх Мерц



ГРУЗІЯ - Президент Михайло Кавелашвілі



УГОРЩИНА - Президент Тамаш Сульок



ІТАЛІЯ - Президент Серджіо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія Мелоні



ІРЛАНДІЯ - Президент Майкл Д. Хіггінс



ІЗРАЇЛЬ - Президент Ісаак Герцог



ЛАТВІЯ - Прем'єр-міністр Евіка Сіліна



ЛІВАН - Президент Джозеф Аун



ЛИТВА - Президент Гітанас Науседа



ЛЮКСЕМБУРГ - Прем'єр-міністр Люк Фріден



МАЛЬТА - Прем'єр-міністр Роберт Абела



МОНАКО - Принц Альберт та його дружина принцеса Шарлен



МАРОККО - Прем'єр-міністр Азіз Аханнуш



НІДЕРЛАНДИ - Королева Максима, прем'єр-міністр Дік Схоф



НІГЕРІЯ - Президент Бола Тінубу



ПАРАГВАЙ - Президент Сантьяго Пенья



ПЕРУ - Президент Діна Болуарте



ПОЛЬЩА - Президент Анджей Дуда



ПОРТУГАЛІЯ - Президент Марсело Ребелу де Соуза



СЕРБІЯ - Прем'єр-міністр Джуро Макут



СЛОВЕНІЯ - Прем'єр-міністр Роберт Голоб



СЛОВАЧЧИНА - Президент Петер Пеллегріні



ІСПАНІЯ - Король Феліпе та королева Летиція



ШВЕЙЦАРІЯ - Президент Карін Келлер-Саттер



ТОГО - Президент Фор Гнасінгбе



УКРАЇНА - Президент Володимир Зеленський



СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ - Віцепрезидент Дж. Д. Венс, Державний секретар Марко Рубіо



Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Римі і провів там зустріч з прем’єром Канади Марком Карні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання Reuters із посиланням на Витакан опублікувало список основних світових лідерів, які, як очікується, відвідають інавгураційну месу Пв неділю, 18 травня.Про це пише LB.ua АЛБАНІЯ - Президент Байрам БегаВІРМЕНІЯ - Президент Ваагн ХачатурянАВСТРАЛІЯ - Прем'єр-міністр Ентоні АлбанезеАВСТРІЯ - Канцлер Крістіан ШтокерБЕЛЬГІЯ - Король Філіп і королева Матильда, прем'єр-міністр Барт де ВеверВЕЛИКА БРИТАНІЯ - Принц ЕдвардБОЛГАРІЯ - Прем'єр-міністр Россен ЖелязковКАНАДА - Прем'єр-міністр Марк КарніКОЛУМБІЯ - Президент Густаво ПетроХОРВАТІЯ - Прем'єр-міністр Андрей ПленковичЕКВАДОР - Президент Даніель НобоаЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ - Голова Комісії Урсула фон дер ЛяєнФРАНЦІЯ - Прем'єр-міністр Франсуа БайруГАБОН - Президент Бріс Олігі НгемаНІМЕЧЧИНА - Канцлер Фрідріх МерцГРУЗІЯ - Президент Михайло КавелашвіліУГОРЩИНА - Президент Тамаш СульокІТАЛІЯ - Президент Серджіо Маттарелла та прем'єр-міністр Джорджія МелоніІРЛАНДІЯ - Президент Майкл Д. ХіггінсІЗРАЇЛЬ - Президент Ісаак ГерцогЛАТВІЯ - Прем'єр-міністр Евіка СілінаЛІВАН - Президент Джозеф АунЛИТВА - Президент Гітанас НауседаЛЮКСЕМБУРГ - Прем'єр-міністр Люк ФріденМАЛЬТА - Прем'єр-міністр Роберт АбелаМОНАКО - Принц Альберт та його дружина принцеса ШарленМАРОККО - Прем'єр-міністр Азіз АханнушНІДЕРЛАНДИ - Королева Максима, прем'єр-міністр Дік СхофНІГЕРІЯ - Президент Бола ТінубуПАРАГВАЙ - Президент Сантьяго ПеньяПЕРУ - Президент Діна БолуартеПОЛЬЩА - Президент Анджей ДудаПОРТУГАЛІЯ - Президент Марсело Ребелу де СоузаСЕРБІЯ - Прем'єр-міністр Джуро МакутСЛОВЕНІЯ - Прем'єр-міністр Роберт ГолобСЛОВАЧЧИНА - Президент Петер ПеллегрініІСПАНІЯ - Король Феліпе та королева ЛетиціяШВЕЙЦАРІЯ - Президент Карін Келлер-СаттерТОГО - Президент Фор ГнасінгбеСПОЛУЧЕНІ ШТАТИ - Віцепрезидент Дж. Д. Венс, Державний секретар Марко РубіоЗазначимо, що президент України Володимир Зеленський вже перебуває у Римі і провів там зустріч з прем’єром Канади Марком Карні.

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