18 травня на Волині: гортаючи календар

18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження завідувач Художнього музею в Луцьку, Заслужений працівник культури України Зоя Навроцька (на фото).

Також день народження 18 травня у журналісток Галини Федоренко та Наталії Воскресенської.

Вітаємо їх, а також іменників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить імена Андрій, Давид, Павло, Петро, Олександра, Христина, Юлія.

Бажаємо усім радості від життя, міцного здоров’я та достатку.

18 травня 1994 року помер волинський поет і журналіст Олександр Богачук. Похований на місцевому кладовищі у Луцьку.

Народився у селі Сокіл Рожищенського району. У його творчому доробку – десяток книг. Багато віршів покладені на музику композиторами Григорієм Майбородою, Анатолієм Горчинським, Анатолієм Пашкевичем. Йдеться про такі пісні, як «Тиша навкруги», «Троянди на пероні», «Іду я росами», «Димить туман», «Тихо падає цвіт», «Щедрик», «Журавлі», «Моя родина – Україна».

Певний час Богачук очолював Рівненську обласну організацію Спілки письменників УРСР.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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