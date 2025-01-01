Гончаренко заявив, що військові ТЦК не мають носити піксель. Вимагає від уряду розробити їм іншу форму

Олексій Гончаренко заявив, що представники Територіальних центрів комплектування не мають носити піксель.



Про це він написав у Telegram, пише



Гончаренко заявив, що до нього «активно звертаються військовослужбовці» та просять зробити щось із тим, що через форму їх постійно плутають з представниками ТЦК.



«Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки. Це неприпустимо. І це потрібно вирішити», — написав Гончаренко.



Він заявив, що вимагає від Кабінету міністрів та Міністерства оборони розробити якусь іншу форму для працівників ТЦК.



Зазначимо, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які утворює Міноборони. Безпосереднє керівництво ТЦК здійснюють оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ ЗСУ.



Штатні посади в ТЦК комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ — останні дві категорії не приймають військової присяги. А втім, чимало працівників ТЦК набирають з-поміж військових, які проходили службу у бойових частинах та за станом здоров’я не можуть більше виконувати бойові завдання.



У лютому, на тлі низки нападів на військових ТЦК, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував на неприпустимості насильства щодо військовослужбовців.



«Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», — зазначав він.



Народна депутатка Інна Совсун підкреслювала, що ТЦК є частиною українського війська.



«Це нечесно, що ТЦК єдиним доводиться брати на себе відповідальність за мобілізацію. Тоді як Офіс президента, Кабмін, місцева влада, правоохоронні органи, та й більшість народних депутатів ховають голову в пісок. Поки ви стоїте в білих пальтах за чужими спинами, — військові з бойовим досвідом, співробітники ТЦК гинуть в тилу. Від рук українських громадян, життя яких ці самі військові рятують», — писала вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутатзаявив, що представники Територіальних центрів комплектування не мають носити піксель.Про це він написав у Telegram, пише Громадське Гончаренко заявив, що до нього «активно звертаються військовослужбовці» та просять зробити щось із тим, що через форму їх постійно плутають з представниками ТЦК.«Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки. Це неприпустимо. І це потрібно вирішити», — написав Гончаренко.Він заявив, що вимагає від Кабінету міністрів та Міністерства оборони розробити якусь іншу форму для працівників ТЦК.Зазначимо, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які утворює Міноборони. Безпосереднє керівництво ТЦК здійснюють оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ ЗСУ.Штатні посади в ТЦК комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ — останні дві категорії не приймають військової присяги. А втім, чимало працівників ТЦК набирають з-поміж військових, які проходили службу у бойових частинах та за станом здоров’я не можуть більше виконувати бойові завдання.У лютому, на тлі низки нападів на військових ТЦК, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував на неприпустимості насильства щодо військовослужбовців.«Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», — зазначав він.Народна депутаткапідкреслювала, що ТЦК є частиною українського війська.«Це нечесно, що ТЦК єдиним доводиться брати на себе відповідальність за мобілізацію. Тоді як Офіс президента, Кабмін, місцева влада, правоохоронні органи, та й більшість народних депутатів ховають голову в пісок. Поки ви стоїте в білих пальтах за чужими спинами, — військові з бойовим досвідом, співробітники ТЦК гинуть в тилу. Від рук українських громадян, життя яких ці самі військові рятують», — писала вона.

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