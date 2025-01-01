Гончаренко заявив, що військові ТЦК не мають носити піксель. Вимагає від уряду розробити їм іншу форму
Сьогодні, 01:27
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що представники Територіальних центрів комплектування не мають носити піксель.
Про це він написав у Telegram, пише Громадське.
Гончаренко заявив, що до нього «активно звертаються військовослужбовці» та просять зробити щось із тим, що через форму їх постійно плутають з представниками ТЦК.
«Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки. Це неприпустимо. І це потрібно вирішити», — написав Гончаренко.
Він заявив, що вимагає від Кабінету міністрів та Міністерства оборони розробити якусь іншу форму для працівників ТЦК.
Зазначимо, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які утворює Міноборони. Безпосереднє керівництво ТЦК здійснюють оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Штатні посади в ТЦК комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ — останні дві категорії не приймають військової присяги. А втім, чимало працівників ТЦК набирають з-поміж військових, які проходили службу у бойових частинах та за станом здоров’я не можуть більше виконувати бойові завдання.
У лютому, на тлі низки нападів на військових ТЦК, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував на неприпустимості насильства щодо військовослужбовців.
«Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», — зазначав він.
Народна депутатка Інна Совсун підкреслювала, що ТЦК є частиною українського війська.
«Це нечесно, що ТЦК єдиним доводиться брати на себе відповідальність за мобілізацію. Тоді як Офіс президента, Кабмін, місцева влада, правоохоронні органи, та й більшість народних депутатів ховають голову в пісок. Поки ви стоїте в білих пальтах за чужими спинами, — військові з бойовим досвідом, співробітники ТЦК гинуть в тилу. Від рук українських громадян, життя яких ці самі військові рятують», — писала вона.
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Про це він написав у Telegram, пише Громадське.
Гончаренко заявив, що до нього «активно звертаються військовослужбовці» та просять зробити щось із тим, що через форму їх постійно плутають з представниками ТЦК.
«Військові стали соромитись одягати піксель. Косі погляди, люди розбігаються в різні боки тільки щоб тебе оминути, а в крайніх випадках доходить навіть до бійки. Справжні військові, які захищають нашу країну на фронті, не можуть більше носити власну форму, виходячи на вулицю під час відпустки. Це неприпустимо. І це потрібно вирішити», — написав Гончаренко.
Він заявив, що вимагає від Кабінету міністрів та Міністерства оборони розробити якусь іншу форму для працівників ТЦК.
Зазначимо, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, які утворює Міноборони. Безпосереднє керівництво ТЦК здійснюють оперативні командування, а загальне — Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Штатні посади в ТЦК комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ — останні дві категорії не приймають військової присяги. А втім, чимало працівників ТЦК набирають з-поміж військових, які проходили службу у бойових частинах та за станом здоров’я не можуть більше виконувати бойові завдання.
У лютому, на тлі низки нападів на військових ТЦК, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував на неприпустимості насильства щодо військовослужбовців.
«Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК. Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», — зазначав він.
Народна депутатка Інна Совсун підкреслювала, що ТЦК є частиною українського війська.
«Це нечесно, що ТЦК єдиним доводиться брати на себе відповідальність за мобілізацію. Тоді як Офіс президента, Кабмін, місцева влада, правоохоронні органи, та й більшість народних депутатів ховають голову в пісок. Поки ви стоїте в білих пальтах за чужими спинами, — військові з бойовим досвідом, співробітники ТЦК гинуть в тилу. Від рук українських громадян, життя яких ці самі військові рятують», — писала вона.
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