На Волині пенсіонер «наловив» риби на 245 тисяч





Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пишуть



Інцидент стався у вересні 2024 року в Шацькому національному природному парку. Іван В. на озері Мале Чорне, що належить до заповідної зони, ловив рибу вудкою і сіткою.



Чоловікові вдалося незаконно добути 139 сріблястих карасів, 7 щук та канадського сомика. Однак його помітили працівники ДПСУ. Сума збитків, завданих природному середовищу, становила 245 167 гривень.



На судовому засіданні обвинувачений вину визнав і погодився відшкодувати збитки. А ще зобов'язався більше не порушувати закон. Суд затвердив мирову угоду між ним та потерпілою стороною.



У підсумку Іванові І. призначили один рік пробаційного нагляду. Через скрутне матеріальне становище він платитиме за збитки частинами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсіонера з Волині судили за незаконний вилов риби. Він отримав рік пробаційного нагляду.Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався у вересні 2024 року в Шацькому національному природному парку. Іван В. на озері Мале Чорне, що належить до заповідної зони, ловив рибу вудкою і сіткою.Чоловікові вдалося незаконно добути 139 сріблястих карасів, 7 щук та канадського сомика. Однак його помітили працівники ДПСУ. Сума збитків, завданих природному середовищу, становила 245 167 гривень.На судовому засіданні обвинувачений вину визнав і погодився відшкодувати збитки. А ще зобов'язався більше не порушувати закон. Суд затвердив мирову угоду між ним та потерпілою стороною.У підсумку Іванові І. призначили один рік пробаційного нагляду. Через скрутне матеріальне становище він платитиме за збитки частинами.

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