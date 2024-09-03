На Волині пенсіонер «наловив» риби на 245 тисяч

На Волині пенсіонер «наловив» риби на 245 тисяч
Пенсіонера з Волині судили за незаконний вилов риби. Він отримав рік пробаційного нагляду.

Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався у вересні 2024 року в Шацькому національному природному парку. Іван В. на озері Мале Чорне, що належить до заповідної зони, ловив рибу вудкою і сіткою.

Чоловікові вдалося незаконно добути 139 сріблястих карасів, 7 щук та канадського сомика. Однак його помітили працівники ДПСУ. Сума збитків, завданих природному середовищу, становила 245 167 гривень.

На судовому засіданні обвинувачений вину визнав і погодився відшкодувати збитки. А ще зобов'язався більше не порушувати закон. Суд затвердив мирову угоду між ним та потерпілою стороною.

У підсумку Іванові І. призначили один рік пробаційного нагляду. Через скрутне матеріальне становище він платитиме за збитки частинами.

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Теги: Волинь, риболовля
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