«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Куран

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Куран
"На щиті" на Волинь повертається Герой з Волині Микола Куран.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Сьогодні, 18 травня, орієнтовно об 11.00 біля Колок в урочищі Рудня, зустрічаємо автомобіль з тілом нашого Героя Миколи Курана.

11.40 (орієнтовно) - прощання біля будинку захисника у Великій Яблуньці.

Далі маршрут траурного кортежу пролягатиме до Маневич.

У Маневичах траурна процесія рухатиметься:

вул. Луцька, Андрія Снітка (будинок батьків). Там відбудеться прощальна панахида.

Потім автомобільний кортеж їхатиме вул. Андрія Снітка, Вокзальна, Луцька, Соборності, 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

Після відспівування нашого земляка у храмі, його поховають на кладовищі у Маневичах на Алеї Слави", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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