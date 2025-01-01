«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Куран
Сьогодні, 08:20
"На щиті" на Волинь повертається Герой з Волині Микола Куран.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Сьогодні, 18 травня, орієнтовно об 11.00 біля Колок в урочищі Рудня, зустрічаємо автомобіль з тілом нашого Героя Миколи Курана.
11.40 (орієнтовно) - прощання біля будинку захисника у Великій Яблуньці.
Далі маршрут траурного кортежу пролягатиме до Маневич.
У Маневичах траурна процесія рухатиметься:
вул. Луцька, Андрія Снітка (будинок батьків). Там відбудеться прощальна панахида.
Потім автомобільний кортеж їхатиме вул. Андрія Снітка, Вокзальна, Луцька, Соборності, 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.
Після відспівування нашого земляка у храмі, його поховають на кладовищі у Маневичах на Алеї Слави", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Сьогодні, 18 травня, орієнтовно об 11.00 біля Колок в урочищі Рудня, зустрічаємо автомобіль з тілом нашого Героя Миколи Курана.
11.40 (орієнтовно) - прощання біля будинку захисника у Великій Яблуньці.
Далі маршрут траурного кортежу пролягатиме до Маневич.
У Маневичах траурна процесія рухатиметься:
вул. Луцька, Андрія Снітка (будинок батьків). Там відбудеться прощальна панахида.
Потім автомобільний кортеж їхатиме вул. Андрія Снітка, Вокзальна, Луцька, Соборності, 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.
Після відспівування нашого земляка у храмі, його поховають на кладовищі у Маневичах на Алеї Слави", - йдеться в повідомленні.
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