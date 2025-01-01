«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Куран

Микола Куран.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Сьогодні, 18 травня, орієнтовно об 11.00 біля Колок в урочищі Рудня, зустрічаємо автомобіль з тілом нашого Героя Миколи Курана.



11.40 (орієнтовно) - прощання біля будинку захисника у Великій Яблуньці.



Далі маршрут траурного кортежу пролягатиме до Маневич.



У Маневичах траурна процесія рухатиметься:



вул. Луцька, Андрія Снітка (будинок батьків). Там відбудеться прощальна панахида.



Потім автомобільний кортеж їхатиме вул. Андрія Снітка, Вокзальна, Луцька, Соборності, 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.



Після відспівування нашого земляка у храмі, його поховають на кладовищі у Маневичах на Алеї Слави", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертається Герой з ВолиніПро це повідомив Маневицький селищний голова"Сьогодні, 18 травня, орієнтовно об 11.00 біля Колок в урочищі Рудня, зустрічаємо автомобіль з тілом нашого Героя Миколи Курана.11.40 (орієнтовно) - прощання біля будинку захисника у Великій Яблуньці.Далі маршрут траурного кортежу пролягатиме до Маневич.У Маневичах траурна процесія рухатиметься:вул. Луцька, Андрія Снітка (будинок батьків). Там відбудеться прощальна панахида.Потім автомобільний кортеж їхатиме вул. Андрія Снітка, Вокзальна, Луцька, Соборності, 100-річчя Маневич, Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.Після відспівування нашого земляка у храмі, його поховають на кладовищі у Маневичах на Алеї Слави", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію