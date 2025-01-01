Рекордна атака: уночі росія запустила по Україні 273 ударні дрони





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.



"Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). 1 ворожий БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!", — ідеться у повідомленні.



Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 18 травня Росія атакувала Україну 273-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знищили 88 ударних дронів.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України."Станом на 08.00 підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). 1 ворожий БпЛА – в повітрі, бойова робота триває!", — ідеться у повідомленні.Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

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