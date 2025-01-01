Подорожчали фрукти і м'ясо: як за місяць змінились ціни на Волині

Подорожчали фрукти і м'ясо: як за місяць змінились ціни на Волині
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,2%. Від початку року їжа та напої здорожчали на 4,4%.

Такі дані оприлюднили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.

Найбільше подорожчали:

свинина (+11,6%);

фрукти (+9,1%);

хліб (+4,6%);

м'ясо птиці, молоко (+3%);

безалкогольні напої (+3%);

цукор (+2,3%);

риба та продукти з риби (+1,6%);

сметана і масло (+1,2%).

Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках зафіксували суттєве падіння ціни на курячі яйця, на які був попит перед Великоднем. Вони здешевшали на 10%. Менш суттєво, але знизилися ціни на сало, овочі, яловичину та телятину і продукти переробки зернових.

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Теги: Волинь, ціни
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