Подорожчали фрукти і м'ясо: як за місяць змінились ціни на Волині
Сьогодні, 11:10
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,2%. Від початку року їжа та напої здорожчали на 4,4%.
Такі дані оприлюднили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.
Найбільше подорожчали:
свинина (+11,6%);
фрукти (+9,1%);
хліб (+4,6%);
м'ясо птиці, молоко (+3%);
безалкогольні напої (+3%);
цукор (+2,3%);
риба та продукти з риби (+1,6%);
сметана і масло (+1,2%).
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках зафіксували суттєве падіння ціни на курячі яйця, на які був попит перед Великоднем. Вони здешевшали на 10%. Менш суттєво, але знизилися ціни на сало, овочі, яловичину та телятину і продукти переробки зернових.
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Такі дані оприлюднили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне.
Найбільше подорожчали:
свинина (+11,6%);
фрукти (+9,1%);
хліб (+4,6%);
м'ясо птиці, молоко (+3%);
безалкогольні напої (+3%);
цукор (+2,3%);
риба та продукти з риби (+1,6%);
сметана і масло (+1,2%).
Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках зафіксували суттєве падіння ціни на курячі яйця, на які був попит перед Великоднем. Вони здешевшали на 10%. Менш суттєво, але знизилися ціни на сало, овочі, яловичину та телятину і продукти переробки зернових.
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