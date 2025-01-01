Подорожчали фрукти і м'ясо: як за місяць змінились ціни на Волині





Такі дані оприлюднили в обласному управлінні статистики, пише



Найбільше подорожчали:



свинина (+11,6%);



фрукти (+9,1%);



хліб (+4,6%);



м'ясо птиці, молоко (+3%);



безалкогольні напої (+3%);



цукор (+2,3%);



риба та продукти з риби (+1,6%);



сметана і масло (+1,2%).



Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках зафіксували суттєве падіння ціни на курячі яйця, на які був попит перед Великоднем. Вони здешевшали на 10%. Менш суттєво, але знизилися ціни на сало, овочі, яловичину та телятину і продукти переробки зернових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,2%. Від початку року їжа та напої здорожчали на 4,4%.Такі дані оприлюднили в обласному управлінні статистики, пише Суспільне Найбільше подорожчали:свинина (+11,6%);фрукти (+9,1%);хліб (+4,6%);м'ясо птиці, молоко (+3%);безалкогольні напої (+3%);цукор (+2,3%);риба та продукти з риби (+1,6%);сметана і масло (+1,2%).Водночас, кажуть в управлінні статистики, на споживчих ринках зафіксували суттєве падіння ціни на курячі яйця, на які був попит перед Великоднем. Вони здешевшали на 10%. Менш суттєво, але знизилися ціни на сало, овочі, яловичину та телятину і продукти переробки зернових.

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