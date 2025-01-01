Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж «На щиті» із загиблим Героєм Сергієм Остапишиним
Сьогодні, 13:14
"На щиті" на Волинь повертається Герой Сергій Остапишин.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу сьогодні провести кортеж «На щиті» з тілом нашого Захисника, штаб-сержанта Остапишина Сергія Сергійовича.
Закликаю мешканців громади о 17 год створити коридор шани та гідно провести Героя вулицями Шпитальна - Ковельська - Драгоманова, до Храму святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де він ночуватиме", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заупокійна служба в храмі відбудеться завтра, 19 травня, о 12 год.
Хоронитимуть полеглого Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу сьогодні провести кортеж «На щиті» з тілом нашого Захисника, штаб-сержанта Остапишина Сергія Сергійовича.
Закликаю мешканців громади о 17 год створити коридор шани та гідно провести Героя вулицями Шпитальна - Ковельська - Драгоманова, до Храму святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де він ночуватиме", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заупокійна служба в храмі відбудеться завтра, 19 травня, о 12 год.
Хоронитимуть полеглого Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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