Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж «На щиті» із загиблим Героєм Сергієм Остапишиним

Сергій Остапишин.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу сьогодні провести кортеж «На щиті» з тілом нашого Захисника, штаб-сержанта Остапишина Сергія Сергійовича.



Закликаю мешканців громади о 17 год створити коридор шани та гідно провести Героя вулицями Шпитальна - Ковельська - Драгоманова, до Храму святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де він ночуватиме", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що заупокійна служба в храмі відбудеться завтра, 19 травня, о 12 год.



Хоронитимуть полеглого Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертається ГеройПро це повідомив Володимирський міський голова"Прошу сьогодні провести кортеж «На щиті» з тілом нашого Захисника, штаб-сержанта Остапишина Сергія Сергійовича.Закликаю мешканців громади о 17 год створити коридор шани та гідно провести Героя вулицями Шпитальна - Ковельська - Драгоманова, до Храму святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де він ночуватиме", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що заупокійна служба в храмі відбудеться завтра, 19 травня, о 12 год.Хоронитимуть полеглого Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

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