Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж «На щиті» із загиблим Героєм Сергієм Остапишиним

Сьогодні на Волинь прибуває скорботний кортеж «На щиті» із загиблим Героєм Сергієм Остапишиним
"На щиті" на Волинь повертається Герой Сергій Остапишин.

Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

"Прошу сьогодні провести кортеж «На щиті» з тілом нашого Захисника, штаб-сержанта Остапишина Сергія Сергійовича.

Закликаю мешканців громади о 17 год створити коридор шани та гідно провести Героя вулицями Шпитальна - Ковельська - Драгоманова, до Храму святих великомучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де він ночуватиме", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заупокійна служба в храмі відбудеться завтра, 19 травня, о 12 год.

Хоронитимуть полеглого Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, війна, Волинь
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