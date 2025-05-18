Трамп хоче зустрітись з путіним якомога швидше, - Рубіо

Трамп хоче зустрітись з путіним якомога швидше, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп якомога швидше хоче провести зустріч з кремлівським правителем.

Про це Рубіо в інтерв’ю телеканалу CBS News, пише "Європейська правда".

Рубіо висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та РФ – це особиста зустріч Трампа і путіна.

Він зазначив, що американський президент публічно запропонував провести особисту зустріч.

"Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", – розповів Рубіо.

Як відомо, напередодні Трамп анонсував телефонну розмову путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Очільник Білого дому також переконаний, що путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.

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Теги: Росія, війна
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