Трамп хоче зустрітись з путіним якомога швидше, - Рубіо

Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп якомога швидше хоче провести зустріч з кремлівським правителем.



Про це Рубіо в інтерв’ю телеканалу CBS News, пише



Рубіо висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та РФ – це особиста зустріч Трампа і путіна.



Він зазначив, що американський президент публічно запропонував провести особисту зустріч.



"Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", – розповів Рубіо.



Як відомо, напередодні Трамп анонсував телефонну розмову путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.



Очільник Білого дому також переконаний, що путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держсекретар СШАзаявив, що президентякомога швидше хоче провести зустріч з кремлівським правителем.Про це Рубіо в інтерв’ю телеканалу CBS News, пише "Європейська правда" Рубіо висловив переконання, що єдиний спосіб просування переговорів між Україною та РФ – це особиста зустріч Трампа і путіна.Він зазначив, що американський президент публічно запропонував провести особисту зустріч."Організація такої зустрічі вимагає певних зусиль, тому я не можу сказати, що наразі вже планується вибір місця і дати. Але президент хоче цього. Він хоче зробити це якомога швидше", – розповів Рубіо.Як відомо, напередодні Трамп анонсував телефонну розмову путіним у понеділок 19 травня, після чого зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.Очільник Білого дому також переконаний, що путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.

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