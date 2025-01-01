На рахунку понад 30 бойових вильотів: розповіли про єдину бойову пілотесу гелікоптера в Україні

Катерина служить у 18 окремій бригаді армійської авіації. Вона є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в Україні.



Про Катерину розповіло видання New York Times, пише



За словами військових, яких цитує NYT, Катерина — єдина жінка, яка служить бойовим пілотом на передовій вертолітній базі. Разом із нею служать десятки чоловіків.



Вона розповіла, що була єдиною жінкою в колективі ще під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил. Сама вона прагне, «щоб більше жінок літало».



Її батько служив на авіабазі офіцером, а в неї самої виникло бажання керувати гелікоптером після того, як у 10 років її покатали на гелікоптері Мі-8. За словами Катерини, вона часто сумнівається у своїх здібностях, але це, мовляв, стається не лише в армії, а й скрізь, «коли ти жінка».



До 18 бригади армійської авіації військова приєдналася у 2023 році, а бойові завдання почала виконувати у вересні 2024-го. Зараз Катерина є другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8. Загалом вона здійснила понад 30 бойових вильотів.



Один із них стався минулого тижня. Тоді вона керувала так званим «радіорелейним гелікоптером, забезпечуючи зв’язок для двох інших, які летять попереду і роблять залпи ракетами по російських цілях.



«Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль — як сьогодні, — я знаю, що завдання виконано. Відчуваю: “Фух, чудово, ми впоралися”», — розповідає Катерина.



Вона також зазначила, що колеги-чоловіки прагнуть допомогти їй, а також інколи роблять сексистські зауваження, які вона «навчилася ігнорувати».



Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Вони проходять службу за різними військовими спеціальностями: медикині, зв'язківиці, снайперки тощо. Понад 5500 військовослужбовиць перебувають безпосередньо на передовій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лейтенанткаслужить у 18 окремій бригаді армійської авіації. Вона є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в Україні.Про Катерину розповіло видання New York Times, пише Громадське За словами військових, яких цитує NYT, Катерина — єдина жінка, яка служить бойовим пілотом на передовій вертолітній базі. Разом із нею служать десятки чоловіків.Вона розповіла, що була єдиною жінкою в колективі ще під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил. Сама вона прагне, «щоб більше жінок літало».Її батько служив на авіабазі офіцером, а в неї самої виникло бажання керувати гелікоптером після того, як у 10 років її покатали на гелікоптері Мі-8. За словами Катерини, вона часто сумнівається у своїх здібностях, але це, мовляв, стається не лише в армії, а й скрізь, «коли ти жінка».До 18 бригади армійської авіації військова приєдналася у 2023 році, а бойові завдання почала виконувати у вересні 2024-го. Зараз Катерина є другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8. Загалом вона здійснила понад 30 бойових вильотів.Один із них стався минулого тижня. Тоді вона керувала так званим «радіорелейним гелікоптером, забезпечуючи зв’язок для двох інших, які летять попереду і роблять залпи ракетами по російських цілях.«Як тільки чую по радіо, що ми влучили в ціль — як сьогодні, — я знаю, що завдання виконано. Відчуваю: “Фух, чудово, ми впоралися”», — розповідає Катерина.Вона також зазначила, що колеги-чоловіки прагнуть допомогти їй, а також інколи роблять сексистські зауваження, які вона «навчилася ігнорувати».Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що станом на 1 січня 2025 року в ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Це на 20% більше, ніж у 2022 році. Вони проходять службу за різними військовими спеціальностями: медикині, зв'язківиці, снайперки тощо. Понад 5500 військовослужбовиць перебувають безпосередньо на передовій.

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