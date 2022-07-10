У Луцьку буде виставка харківської художниці, яка загинула від російської бомби

Вероніки Кожушко — молодої харківської художниці, яка загинула торік внаслідок російського обстрілу.



Про це



Виставка триватиме з 19 по 21 травня у будинку офіцерів (Винниченка, 8).



Вхід на виставку безплатний.



Охочі зможуть придбати мерч з малюнками художниці.



Вероніка Кожушко — українська художниця і поетка з Харкова. Вона активно популяризувала українську культуру, займалася волонтерством у літературному музеї Харкова.



Мисткиня загинула у віці 18 років під час масованого ворожого обстрілу КАБами у Харкові 30 серпня 2024.



Минулого року у Харкові заснували щорічну премію для молодих митців «Генерація Ніка». Її отримуватимуть українські художники та літератори віком від 16 до 21 року за „творчий дух неспокою, сміливість і небайдужість“.



Цього року вийшла друком збірка «Час починати танго», у якій представлені літературні та графічні твори Вероніки Кожушко.



«Моя подруга Уляна Кльоц, яка ініціювала виставку, дуже близько спілкувались з Нікою, і ми б хотіли, щоб про неї знали не лише в рідному Харкові, а й по всій Україні.



Нам важливо доносити молоді, таким же підліткам, як ми, що Росія століттями знищувала нашу культуру, вбивала і продовжує вбивати наших співгромадян і митців, які ж і є голосом народу.



Наше місто далеко від фронту і багато хто забуває ціну, яку ми платимо, щоб вони тут слухали російську музику та тягнули їхню культуру ціною життя наших митців», — каже Софія.



Цей показ картин розпочинає проєкт «Покоління під прицілом». Його ідея — розповідати про війну в Україні від імені молоді і дітей, які стали її свідками.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На виставці у Луцьку презентують близько 200 малюнків— молодої харківської художниці, яка загинула торік внаслідок російського обстрілу.Про це misto.media розказала одна з організаторок Софія Посохова.Виставка триватиме з 19 по 21 травня у будинку офіцерів (Винниченка, 8).Вхід на виставку безплатний.Охочі зможуть придбати мерч з малюнками художниці.Вероніка Кожушко — українська художниця і поетка з Харкова. Вона активно популяризувала українську культуру, займалася волонтерством у літературному музеї Харкова.Мисткиня загинула у віці 18 років під час масованого ворожого обстрілу КАБами у Харкові 30 серпня 2024.Минулого року у Харкові заснували щорічну премію для молодих митців «Генерація Ніка». Її отримуватимуть українські художники та літератори віком від 16 до 21 року за „творчий дух неспокою, сміливість і небайдужість“.Цього року вийшла друком збірка «Час починати танго», у якій представлені літературні та графічні твори Вероніки Кожушко.«Моя подруга Уляна Кльоц, яка ініціювала виставку, дуже близько спілкувались з Нікою, і ми б хотіли, щоб про неї знали не лише в рідному Харкові, а й по всій Україні.Нам важливо доносити молоді, таким же підліткам, як ми, що Росія століттями знищувала нашу культуру, вбивала і продовжує вбивати наших співгромадян і митців, які ж і є голосом народу.Наше місто далеко від фронту і багато хто забуває ціну, яку ми платимо, щоб вони тут слухали російську музику та тягнули їхню культуру ціною життя наших митців», — каже Софія.Цей показ картин розпочинає проєкт «Покоління під прицілом». Його ідея — розповідати про війну в Україні від імені молоді і дітей, які стали її свідками.

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