У Луцьку буде виставка харківської художниці, яка загинула від російської бомби
Сьогодні, 14:25
На виставці у Луцьку презентують близько 200 малюнків Вероніки Кожушко — молодої харківської художниці, яка загинула торік внаслідок російського обстрілу.
Про це misto.media розказала одна з організаторок Софія Посохова.
Виставка триватиме з 19 по 21 травня у будинку офіцерів (Винниченка, 8).
Вхід на виставку безплатний.
Охочі зможуть придбати мерч з малюнками художниці.
Вероніка Кожушко — українська художниця і поетка з Харкова. Вона активно популяризувала українську культуру, займалася волонтерством у літературному музеї Харкова.
Мисткиня загинула у віці 18 років під час масованого ворожого обстрілу КАБами у Харкові 30 серпня 2024.
Минулого року у Харкові заснували щорічну премію для молодих митців «Генерація Ніка». Її отримуватимуть українські художники та літератори віком від 16 до 21 року за „творчий дух неспокою, сміливість і небайдужість“.
Цього року вийшла друком збірка «Час починати танго», у якій представлені літературні та графічні твори Вероніки Кожушко.
«Моя подруга Уляна Кльоц, яка ініціювала виставку, дуже близько спілкувались з Нікою, і ми б хотіли, щоб про неї знали не лише в рідному Харкові, а й по всій Україні.
Нам важливо доносити молоді, таким же підліткам, як ми, що Росія століттями знищувала нашу культуру, вбивала і продовжує вбивати наших співгромадян і митців, які ж і є голосом народу.
Наше місто далеко від фронту і багато хто забуває ціну, яку ми платимо, щоб вони тут слухали російську музику та тягнули їхню культуру ціною життя наших митців», — каже Софія.
Цей показ картин розпочинає проєкт «Покоління під прицілом». Його ідея — розповідати про війну в Україні від імені молоді і дітей, які стали її свідками.
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Про це misto.media розказала одна з організаторок Софія Посохова.
Виставка триватиме з 19 по 21 травня у будинку офіцерів (Винниченка, 8).
Вхід на виставку безплатний.
Охочі зможуть придбати мерч з малюнками художниці.
Вероніка Кожушко — українська художниця і поетка з Харкова. Вона активно популяризувала українську культуру, займалася волонтерством у літературному музеї Харкова.
Мисткиня загинула у віці 18 років під час масованого ворожого обстрілу КАБами у Харкові 30 серпня 2024.
Минулого року у Харкові заснували щорічну премію для молодих митців «Генерація Ніка». Її отримуватимуть українські художники та літератори віком від 16 до 21 року за „творчий дух неспокою, сміливість і небайдужість“.
Цього року вийшла друком збірка «Час починати танго», у якій представлені літературні та графічні твори Вероніки Кожушко.
«Моя подруга Уляна Кльоц, яка ініціювала виставку, дуже близько спілкувались з Нікою, і ми б хотіли, щоб про неї знали не лише в рідному Харкові, а й по всій Україні.
Нам важливо доносити молоді, таким же підліткам, як ми, що Росія століттями знищувала нашу культуру, вбивала і продовжує вбивати наших співгромадян і митців, які ж і є голосом народу.
Наше місто далеко від фронту і багато хто забуває ціну, яку ми платимо, щоб вони тут слухали російську музику та тягнули їхню культуру ціною життя наших митців», — каже Софія.
Цей показ картин розпочинає проєкт «Покоління під прицілом». Його ідея — розповідати про війну в Україні від імені молоді і дітей, які стали її свідками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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