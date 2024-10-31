Судили лучанина, якого викрили на підпільному виробництві товарів побутової хімії

Судили лучанина, якого викрили на підпільному виробництві товарів побутової хімії
Лучанина, якого в лютому 2024 році, правоохоронці викрили на підпільному виробництві товарів побутової хімії відомих світових брендів та відповідно провели обшуки у підпільному цеху, де виявили понад 80 тонні продукції, визнали винним у незаконному використанні знаків для товарів і послуг.

Чоловіка судили за частиною 1 і 2 статті 229 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді штрафу 452 251 грн, йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише Суспільне.

У суді також задовольнили, або частково задовольнили ряд цивільних позовів від компанії виробників побутової хімії, підробки яких вилучили з підпільного цеху.

Обвинувачений дав покази та частково визнав свою вину в тому, що він виготовляв сипучі пральні порошки з використанням різних торгових марок, однак реалізувати їх не встиг, оскільки його намірам перешкодили працівники Бюро економічної безпеки.

Іншу побутову хімію, яку знайшли у його гаражі, чоловік стверджував, що купував на різних інтернет-сайтах по дешевших цінах і реалізовував через інтернет. Замовлення приймала його дружина, а він оформлював та відправляв товар. Про те, що рідинна побутова хімія підроблена він не знав, бо думав, що вона привезена з-за кордону.

Також суд постановив всі вилучені під час обшуків фальсифіковані товари побутової хімії знищити у повному обсязі.

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Теги: лучанин, суд, побутова хімія
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