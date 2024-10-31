«Ми мусимо говорити про те, що відбувається з Кримом»: історія кримської татарки, яка представила виставку у Луцьку

Азіза Ескендер — кримськотатарська мисткиня. Жінка пише та виконує власну музику, співає старовинні кримськотатарські пісні, українською та англійською мовами. Також малює картини та створює перформанси.



Жінка презентувала виставку у Луцьку та розповіла про свою історію любові та втрати півострова, пише



Азіза народилась в депортації в Узбекистані. Родина повернулася в Крим, коли їй було чотири роки.



"Це дуже велика біль, тому що коли ти не народився в Криму, це забирає дуже багато сенсів від тебе. Але це моя історія. Я не пам'ятаю Узбекистан, я пам'ятаю тільки Крим, зі свого дитинства", — каже Азіза Ескандер.



Жінка виїхала з Криму у 2007 році, коли вступила до університету мистецтв Харків. Здобула професію акторки театру ляльок. Це дало їй синтез усього театрального, розповідає Азіза.



На момент повномасштабної війни Азіза жила на Одещині. Жінка розповіла, що обстріли вплинули на її світосприйняття. Вона зрозуміла, що її, її родину зросійщили у Криму, вона була колонізованою особистістю, спілкувалась російською мовою.



"Росія дуже сильно працює, щоб знищити культуру країни, яку вона хоче окупувати, щоб розповсюджувати свої ідеали, тому я перейшла на українську мову і сподіваюсь, що колись зможу говорити і думати кримсько-татарською. Я крок за кроком знаходжу себе в цьому світі", — говрить мисткиня.



Від початку повномасштабного вторгнення Азіза не була в Криму та не бачила своєї матері. Каже, що дуже переживає за рідних, які перебувають, наче в ув'язненні. Саме тому в її картинах, в її творчості — український та кримськотатарський контексти. На виставці у Луцьку дівчина представила дві свої картини "Геноцид" і "Армія майбутнього".



Волинянка Ольга Русинчук з Азізою Ескендер познайомились на виставці у Києві. Та виставка була присвячена Криму.



"Я глибше вивчила культуру та історію кримських татар. Я цікавилася, яка в них була доля і через які випробування вони пройшли. У ту мить я подумала, що найкраще, що може бути — це об'єднатися і створити щось спільне", — каже Ольга Русинчук.



Голова громадської організації "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов разом із сім'єю живе у Луцьку з 2014 року. Родина виїхала після анексії Криму. В обласному центрі Волині кримські татари об'єднуються навколо спільних ідей та цінностей. Однією з таких подій стала виставка.



"Ми не могли не прийти на цю подію. По-перше, це стосується нас, кримських татар. По-друге — підтримати нашу землячку, яка приїхала в Луцьк. Ми мусимо говорити про це, що відбувається з Кримом", — говорить Сервер Зейнідінов.



Картини Азізи Ескандер та Ольги Русинчук можна було побачити у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — кримськотатарська мисткиня. Жінка пише та виконує власну музику, співає старовинні кримськотатарські пісні, українською та англійською мовами. Також малює картини та створює перформанси.Жінка презентувала виставку у Луцьку та розповіла про свою історію любові та втрати півострова, пише Суспільне Азіза народилась в депортації в Узбекистані. Родина повернулася в Крим, коли їй було чотири роки."Це дуже велика біль, тому що коли ти не народився в Криму, це забирає дуже багато сенсів від тебе. Але це моя історія. Я не пам'ятаю Узбекистан, я пам'ятаю тільки Крим, зі свого дитинства", — каже Азіза Ескандер.Жінка виїхала з Криму у 2007 році, коли вступила до університету мистецтв Харків. Здобула професію акторки театру ляльок. Це дало їй синтез усього театрального, розповідає Азіза.На момент повномасштабної війни Азіза жила на Одещині. Жінка розповіла, що обстріли вплинули на її світосприйняття. Вона зрозуміла, що її, її родину зросійщили у Криму, вона була колонізованою особистістю, спілкувалась російською мовою."Росія дуже сильно працює, щоб знищити культуру країни, яку вона хоче окупувати, щоб розповсюджувати свої ідеали, тому я перейшла на українську мову і сподіваюсь, що колись зможу говорити і думати кримсько-татарською. Я крок за кроком знаходжу себе в цьому світі", — говрить мисткиня.Від початку повномасштабного вторгнення Азіза не була в Криму та не бачила своєї матері. Каже, що дуже переживає за рідних, які перебувають, наче в ув'язненні. Саме тому в її картинах, в її творчості — український та кримськотатарський контексти. На виставці у Луцьку дівчина представила дві свої картини "Геноцид" і "Армія майбутнього".Волинянказ Азізою Ескендер познайомились на виставці у Києві. Та виставка була присвячена Криму."Я глибше вивчила культуру та історію кримських татар. Я цікавилася, яка в них була доля і через які випробування вони пройшли. У ту мить я подумала, що найкраще, що може бути — це об'єднатися і створити щось спільне", — каже Ольга Русинчук.Голова громадської організації "Кримські татари Волині"разом із сім'єю живе у Луцьку з 2014 року. Родина виїхала після анексії Криму. В обласному центрі Волині кримські татари об'єднуються навколо спільних ідей та цінностей. Однією з таких подій стала виставка."Ми не могли не прийти на цю подію. По-перше, це стосується нас, кримських татар. По-друге — підтримати нашу землячку, яка приїхала в Луцьк. Ми мусимо говорити про це, що відбувається з Кримом", — говорить Сервер Зейнідінов.Картини Азізи Ескандер та Ольги Русинчук можна було побачити у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва.

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