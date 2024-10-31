«Ми мусимо говорити про те, що відбувається з Кримом»: історія кримської татарки, яка представила виставку у Луцьку

«Ми мусимо говорити про те, що відбувається з Кримом»: історія кримської татарки, яка представила виставку у Луцьку
Азіза Ескендер — кримськотатарська мисткиня. Жінка пише та виконує власну музику, співає старовинні кримськотатарські пісні, українською та англійською мовами. Також малює картини та створює перформанси.

Жінка презентувала виставку у Луцьку та розповіла про свою історію любові та втрати півострова, пише Суспільне.

Азіза народилась в депортації в Узбекистані. Родина повернулася в Крим, коли їй було чотири роки.

"Це дуже велика біль, тому що коли ти не народився в Криму, це забирає дуже багато сенсів від тебе. Але це моя історія. Я не пам'ятаю Узбекистан, я пам'ятаю тільки Крим, зі свого дитинства", — каже Азіза Ескандер.

Жінка виїхала з Криму у 2007 році, коли вступила до університету мистецтв Харків. Здобула професію акторки театру ляльок. Це дало їй синтез усього театрального, розповідає Азіза.
«Ми мусимо говорити про те, що відбувається з Кримом»: історія кримської татарки, яка представила виставку у Луцьку

На момент повномасштабної війни Азіза жила на Одещині. Жінка розповіла, що обстріли вплинули на її світосприйняття. Вона зрозуміла, що її, її родину зросійщили у Криму, вона була колонізованою особистістю, спілкувалась російською мовою.

"Росія дуже сильно працює, щоб знищити культуру країни, яку вона хоче окупувати, щоб розповсюджувати свої ідеали, тому я перейшла на українську мову і сподіваюсь, що колись зможу говорити і думати кримсько-татарською. Я крок за кроком знаходжу себе в цьому світі", — говрить мисткиня.

Від початку повномасштабного вторгнення Азіза не була в Криму та не бачила своєї матері. Каже, що дуже переживає за рідних, які перебувають, наче в ув'язненні. Саме тому в її картинах, в її творчості — український та кримськотатарський контексти. На виставці у Луцьку дівчина представила дві свої картини "Геноцид" і "Армія майбутнього".

Волинянка Ольга Русинчук з Азізою Ескендер познайомились на виставці у Києві. Та виставка була присвячена Криму.
«Ми мусимо говорити про те, що відбувається з Кримом»: історія кримської татарки, яка представила виставку у Луцьку

"Я глибше вивчила культуру та історію кримських татар. Я цікавилася, яка в них була доля і через які випробування вони пройшли. У ту мить я подумала, що найкраще, що може бути — це об'єднатися і створити щось спільне", — каже Ольга Русинчук.

Голова громадської організації "Кримські татари Волині" Сервер Зейнідінов разом із сім'єю живе у Луцьку з 2014 року. Родина виїхала після анексії Криму. В обласному центрі Волині кримські татари об'єднуються навколо спільних ідей та цінностей. Однією з таких подій стала виставка.

"Ми не могли не прийти на цю подію. По-перше, це стосується нас, кримських татар. По-друге — підтримати нашу землячку, яка приїхала в Луцьк. Ми мусимо говорити про це, що відбувається з Кримом", — говорить Сервер Зейнідінов.

Картини Азізи Ескандер та Ольги Русинчук можна було побачити у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва.

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Теги: Луцьк, виставка, кримська татарка
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