Два роки в невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Григорія Душного

Душний Григорій Іванович, 1979 року народження.



Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради.



Воїн загинув 16 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.



Прощання із захисником відбудеться 19 травня. Траурний кортеж рухатиметься з Нововолинська до Іванівки за таким маршрутом: селище Іваничі (вулиці Вільної України (Колгоспна), Грушевського, Валова, Заводська) – с. Іванівка до будинку, де проживав військовослужбовець.



Прощання з Героєм розпочнеться о 11:30 годині біля будинку загиблого.



ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув мешканець села Іванівка, 1979 року народження.Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради.Воїн загинув 16 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.Прощання із захисником відбудеться 19 травня. Траурний кортеж рухатиметься з Нововолинська до Іванівки за таким маршрутом: селище Іваничі (вулиці Вільної України (Колгоспна), Грушевського, Валова, Заводська) – с. Іванівка до будинку, де проживав військовослужбовець.Прощання з Героєм розпочнеться о 11:30 годині біля будинку загиблого.ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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