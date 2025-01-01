Два роки в невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Григорія Душного
Сьогодні, 20:11
На фронті загинув мешканець села Іванівка Душний Григорій Іванович, 1979 року народження.
Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради.
Воїн загинув 16 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Прощання із захисником відбудеться 19 травня. Траурний кортеж рухатиметься з Нововолинська до Іванівки за таким маршрутом: селище Іваничі (вулиці Вільної України (Колгоспна), Грушевського, Валова, Заводська) – с. Іванівка до будинку, де проживав військовослужбовець.
Прощання з Героєм розпочнеться о 11:30 годині біля будинку загиблого.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
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Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради.
Воїн загинув 16 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.
Прощання із захисником відбудеться 19 травня. Траурний кортеж рухатиметься з Нововолинська до Іванівки за таким маршрутом: селище Іваничі (вулиці Вільної України (Колгоспна), Грушевського, Валова, Заводська) – с. Іванівка до будинку, де проживав військовослужбовець.
Прощання з Героєм розпочнеться о 11:30 годині біля будинку загиблого.
ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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