Два роки в невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Григорія Душного

Два роки в невідомості: підтвердили загибель воїна з Волині Григорія Душного
На фронті загинув мешканець села Іванівка Душний Григорій Іванович, 1979 року народження.

Про це повідомили на сторінці Іваничівської селищної ради.

Воїн загинув 16 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

Прощання із захисником відбудеться 19 травня. Траурний кортеж рухатиметься з Нововолинська до Іванівки за таким маршрутом: селище Іваничі (вулиці Вільної України (Колгоспна), Грушевського, Валова, Заводська) – с. Іванівка до будинку, де проживав військовослужбовець.

Прощання з Героєм розпочнеться о 11:30 годині біля будинку загиблого.

ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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