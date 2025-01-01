На Волині судили шістьох осіб, які у Vіber писали про місця перебування працівників ТЦК

На Волині судили шістьох осіб, які у Vіber писали про місця перебування працівників ТЦК
Роком іспитового строку покарали шістьох адміністраторів групи, в якій інформували про місця перебування працівників ТЦК на Ковельщині.

Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду, передають Волинські новини.

У січні 2024 року один із них створив групу у Viber, щоб інформувати про роздавання повісток на території Ковельського району. Правами адміністраторів були наділені ще п’ятеро осіб.

Періодично там з’являлися повідомлення про місця перебування військових ТЦК. Суперадміністратор навіть грозився видалити учасників, які надсилають спам, що не стосується діяльності групи. Кількість підписантів становила 2897 осіб.

Дії компанії кваліфікували за статтею 114-1 КК України (перешкоджання діяльності Збройних сил та інших військових формувань, вчинених групою осіб).

Усі шестеро людей отримали по п’ять років позбавлення волі, але вироки замінили на рік іспитового строку.

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Теги: суд, покарання
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