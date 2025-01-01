Зеленський надіслав листа Трампу: що в ньому
18 травня, 23:19
Президент України Володимир Зеленський надіслав американському лідеру Дональду Трампу листа. Він містить нові пропозиції щодо співпраці в ОПК і торгівлі
Про це йдеться на офіційний сайт президента України.
Зазначимо, що сьогодні у Римі Зеленський провів зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і главою американського Держдепартаменту Марком Рубіо. Інформація про лист була опублікована у звіті про цю зустріч.
"Окрема увага - реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Зеленський на зустрічі із Венсом і Рубіо обговорили декілька тем. Зокрема: перемовини України та РФ в Стамбулі, санкції проти Росії, оборонну співпрацю та спільний тиск на Москву.
"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - наголосив президент.
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Про це йдеться на офіційний сайт президента України.
Зазначимо, що сьогодні у Римі Зеленський провів зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом і главою американського Держдепартаменту Марком Рубіо. Інформація про лист була опублікована у звіті про цю зустріч.
"Окрема увага - реалізації угоди про економічне партнерство між Україною та США. Глава держави зазначив, що надіслав президенту Трампу листа з новими пропозиціями щодо співпраці в оборонно-промисловій і торговельній сферах", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Зеленський на зустрічі із Венсом і Рубіо обговорили декілька тем. Зокрема: перемовини України та РФ в Стамбулі, санкції проти Росії, оборонну співпрацю та спільний тиск на Москву.
"Тиск на Росію має тривати, доки вона не буде готова зупинити війну. І, звісно, ми обговорили наші спільні кроки задля досягнення справедливого та стійкого миру", - наголосив президент.
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