Чи очікувати магнітні бурі 19 травня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 19 травня: прогноз
У понеділок, 19 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також пов’язана з маршрутами міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може надати негативний вплив на здоров'я метеозалежних і людям похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Про це повідомляє Meteoprog.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В один спалах класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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