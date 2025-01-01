Чи очікувати магнітні бурі 19 травня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 19 травня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також пов’язана з маршрутами міграції птахів і тварин. Також магнітна буря може надати негативний вплив на здоров'я метеозалежних і людям похилого віку, тому в цей день їм потрібно бути обережними.
Про це повідомляє Meteoprog.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В один спалах класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Meteoprog.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося два спалахи класу В один спалах класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде активним до штормового рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
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