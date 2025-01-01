Коли Вознесіння Господнє 2025 року: дата за новим календарем, значення свята, традиції українців





Значення свята Вознесіння Господнє



Вознесіння Господнє — свято, яке вшановується на 40-й день після Великодня. За біблійним описом, в цей день Ісус Христос, перебуваючи з учнями на горі Елеонській, вознісся на небеса. Цей день символізує тріумф життя над смертю та піднесення Ісуса до Бога-Отця, передає



Коли Вознесіння Господнє 2025 року



Оскільки дата Великодня змінюється щороку, відповідно, варіюється й дата святкування Вознесіння Господнього. 2025 року Великдень припадав на 20 квітня, тому, відрахувавши 40 днів після цієї дати, святкування Вознесіння Господнього маємо 29 травня.



Традиції святкування Вознесіння Господнього

У день Вознесіння Господнього в храмах відбуваються урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб вшанувати це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.



Основні традиції святкування Вознесіння Господнього:



Відвідування храму. Цього дня віряни приходять до церкви, щоб помолитися та вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.



Святковий обід. Після церковної служби звичайно організовується святкова трапеза серед родини та друзів.



Прикрашання храмів. Церкви прикрашаються квітами та святковими хоругвами, створюючи атмосферу свята.



Що не можна робити на Вознесіння Господнє



У цей день Православна церква забороняє укладати шлюби, сваритися, лихословити, ображати інших, відмовляти тим, хто потребує допомоги, відвідувати кладовища, згадувати померлих і плювати на землю.



Проте праця в день Вознесіння Господнього дозволена, оскільки свято завжди припадає на четвер.



Молитва на Вознесіння Господнє



Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З переходом Православної церкви України на новоюліанський календар дати численних церковних свят зазнали змін. Отже, коли саме українці святкуватимуть Вознесіння Господнє 2025 року?Вознесіння Господнє — свято, яке вшановується на 40-й день після Великодня. За біблійним описом, в цей день Ісус Христос, перебуваючи з учнями на горі Елеонській, вознісся на небеса. Цей день символізує тріумф життя над смертю та піднесення Ісуса до Бога-Отця, передає ТСН Оскільки дата Великодня змінюється щороку, відповідно, варіюється й дата святкування Вознесіння Господнього. 2025 року Великдень припадав на 20 квітня, тому, відрахувавши 40 днів після цієї дати, святкування Вознесіння Господнього маємо 29 травня.Традиції святкування Вознесіння ГосподньогоУ день Вознесіння Господнього в храмах відбуваються урочисті богослужіння, де віряни збираються разом, щоб вшанувати це велике свято та помолитися. Після служби часто організовуються святкові обіди в родинному колі чи серед близьких друзів.Відвідування храму. Цього дня віряни приходять до церкви, щоб помолитися та вшанувати подію Вознесіння Ісуса Христа.Святковий обід. Після церковної служби звичайно організовується святкова трапеза серед родини та друзів.Прикрашання храмів. Церкви прикрашаються квітами та святковими хоругвами, створюючи атмосферу свята.У цей день Православна церква забороняє укладати шлюби, сваритися, лихословити, ображати інших, відмовляти тим, хто потребує допомоги, відвідувати кладовища, згадувати померлих і плювати на землю.Проте праця в день Вознесіння Господнього дозволена, оскільки свято завжди припадає на четвер.Боже, Твій Син сьогодні на очах апостолів вознісся на небо. Зроби, щоб ми, згідно з обітницею, удостоїлися Його присутності з нами на землі і до вічного життя з Ним у небі. Котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Боже, на віки віків. Амінь.

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