Курс валют на 19 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 19 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 травня. Долар зріс на 2 коп. Євро додав 6 коп. Тим часом вартість злотого зменшилася - на 1 коп.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,49 (+2 коп.)

Курс євро
1 євро — 46,44 (+6 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 10,92 (-1 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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