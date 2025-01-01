Курс валют на 19 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,49 (+2 коп.)



Курс євро

1 євро — 46,44 (+6 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 10,92 (-1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 травня. Долар зріс на 2 коп. Євро додав 6 коп. Тим часом вартість злотого зменшилася - на 1 коп.Про це повідомляється на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,49 (+2 коп.)Курс євро1 євро — 46,44 (+6 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 10,92 (-1 коп.)

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