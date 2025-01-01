Курс валют на 19 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 19 травня. Долар зріс на 2 коп. Євро додав 6 коп. Тим часом вартість злотого зменшилася - на 1 коп.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,44 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,92 (-1 коп.)
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Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,49 (+2 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,44 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 10,92 (-1 коп.)
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