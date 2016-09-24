Зеленський після зустрічі з Папою: Ватикан готовий стати місцем для переговорів із РФ
Сьогодні, 07:15
Папа Римський Лев XIV прийняв делегацію України після інтронізації. Він заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію", - розповів президент.
Він зазначив, що для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир.
"І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів.
"Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", - підсумував глава України.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Після завершення інавгураційної меси зустрілися з Папою Римським Левом XIV. Вдячні Його Святості за аудієнцію", - розповів президент.
Він зазначив, що для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир.
"І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що Україна готова до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів.
"Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", - підсумував глава України.
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