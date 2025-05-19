Росія атакувала Сумщину дронами, є влучання





Про це пише



"Росіяни атакували підступно – уночі, коли люди спали у своїх домівках", – інформує ОВА.



У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.



Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються.



Доповнення. Згодом у ОВА додали, що унаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів.



В Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий житель. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Обидвох госпіталізували.



Протягом доби, з ранку 18 травня до ранку 19 травня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.



Ворог активно застосовував керовані авіабомби та скидання ВОГ з БпЛА:



майже 10 ударів КАБів;

60 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив ракетний удар по території Сумщини.



Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:



у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, чотири житлові будинки та автомобіль;



у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;



у Хотінській громаді пошкоджено житлові будівлі.



За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.



Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі загинуло 9 людей. Це був евакуаційний рейс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумщина цієї ночі була під атакою російських БпЛА. У Шосткинській громаді повідомили про влучання шести російських безпілотників. У області є поранені.Про це пише LB.ua "Росіяни атакували підступно – уночі, коли люди спали у своїх домівках", – інформує ОВА.У Шосткинській громаді, попередньо, є влучання шести безпілотників. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств.Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються.Доповнення. Згодом у ОВА додали, що унаслідок російських обстрілів території області протягом доби поранено двох мирних жителів.В Есманьській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримав місцевий житель. У Шосткинській громаді внаслідок удару БпЛА поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Обидвох госпіталізували.Протягом доби, з ранку 18 травня до ранку 19 травня 2025 року, російські війська здійснили 135 обстрілів по 24 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.Ворог активно застосовував керовані авіабомби та скидання ВОГ з БпЛА:майже 10 ударів КАБів;60 скидань ВОГ з БпЛА.Також ворог здійснив ракетний удар по території Сумщини.Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:у Шосткинській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, чотири житлові будинки та автомобіль;у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення;у Хотінській громаді пошкоджено житлові будівлі.За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 17 хвилин.Унаслідок атаки російського дрона по рейсовому автобусу у Білопіллі загинуло 9 людей. Це був евакуаційний рейс.

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