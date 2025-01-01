Волиняни вибороли 13 медалей на чемпіонаті Європи з ICO Combat





Про це у телеграмі



Вражаюче виступили вихованці БК «Фенікс» (Володимирська ДЮСШ ім. Зінкевича):



• Іванчук Глєб – два «золота» (Boxing, Boxing Light)

• Слюсарук Ярослав – два «золота» (Boxing, Boxing Light)

• Мелех Ангеліна – «золото» (Boxing), два «срібла»(Boxing Light, Kick Light)

• Гнатюк Артем – два «срібла» (Boxing, Boxing Light)

• Іванчук Ренат – «срібло» (Boxing Light), «бронза» (Boxing)

• Семко Юлія (тренер) – два «золота» (Boxing, Boxing Light)



Попереду — Чемпіонат України та підготовка до світової першості в жовтні в Уельсі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У італійській Катанії відбувся чемпіонат Європи з ICO Combat. Серед 19 країн-учасниць Україна здобула 1 місце в загальному заліку.Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.Вражаюче виступили вихованці БК «Фенікс» (Володимирська ДЮСШ ім. Зінкевича):– два «золота» (Boxing, Boxing Light)– два «золота» (Boxing, Boxing Light)– «золото» (Boxing), два «срібла»(Boxing Light, Kick Light)– два «срібла» (Boxing, Boxing Light)– «срібло» (Boxing Light), «бронза» (Boxing)(тренер) – два «золота» (Boxing, Boxing Light)Попереду — Чемпіонат України та підготовка до світової першості в жовтні в Уельсі.

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