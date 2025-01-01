Волиняни вибороли 13 медалей на чемпіонаті Європи з ICO Combat

Волиняни вибороли 13 медалей на чемпіонаті Європи з ICO Combat
У італійській Катанії відбувся чемпіонат Європи з ICO Combat. Серед 19 країн-учасниць Україна здобула 1 місце в загальному заліку.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Вражаюче виступили вихованці БК «Фенікс» (Володимирська ДЮСШ ім. Зінкевича):

Іванчук Глєб – два «золота» (Boxing, Boxing Light)
Слюсарук Ярослав – два «золота» (Boxing, Boxing Light)
Мелех Ангеліна – «золото» (Boxing), два «срібла»(Boxing Light, Kick Light)
Гнатюк Артем – два «срібла» (Boxing, Boxing Light)
Іванчук Ренат – «срібло» (Boxing Light), «бронза» (Boxing)
Семко Юлія (тренер) – два «золота» (Boxing, Boxing Light)

Попереду — Чемпіонат України та підготовка до світової першості в жовтні в Уельсі.

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Теги: спорт, Волинь
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