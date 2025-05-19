Путін впевнений, що до кінця року зможе захопити повністю 4 області в Україні, – Bloomberg

володимир путін напередодні телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом переконаний, що має перевагу на фронті, до кінця року зможе захопити повністю 4 українські області і тому не поспішатиме з укладенням мирної угоди.



Про це пише



Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з думками глави Кремля, яке попросило не називати його ім’я.



"Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що керівник Росії не буде поспішати з укладенням угоди і навряд чи запропонує Трампу якісь значущі поступки під час розмови двох лідерів", - йдеться в повідомленні.



Європейські чиновники, за даними Bloomberg, наразі занепокоєні тим, що Трамп може спробувати проштовхнути врегулювання, незважаючи ні на що.



Агентство нагадує, що президент США наполягає на швидкому завершенні війни, яка триває вже четвертий рік, і прагне укласти угоду. Путін, зі свого боку, не подав жодних ознак того, що він готовий припинити бойові дії, в той час як його війська повільно просуваються вперед на полі бою.



"Зростає відчуття, що зусилля США, спрямовані на припинення вогню, досягли кульмінації, а європейські чиновники не впевнені, чи буде Трамп посилювати тиск на Росію, чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі. Трамп пообіцяв проінформувати (президента України Володимира – ред.) Зеленського та деяких своїх союзників по НАТО після того, як закінчить розмову зі своїм російським колегою", – пише Bloomberg.



Співрозмовники агентства, які наближені до Кремля, стверджують, що незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Він також "оптимістично налаштований" щодо можливого введення подальших санкцій США.



При цьому Bloomberg пише, що впевненість путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить західним оцінкам. За словами європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки бойових дій, не має достатнього потенціалу для досягнення поставлених путіним цілей.



"Цей скептицизм також поділяють багато російських військових, які воюють в Україні, заявило джерело, близьке до Міністерства оборони в Москві. Зокрема, за словами співрозмовника, українські безпілотники зробили проведення широкомасштабних наступальних операцій дорогим і неефективним для Росії", – пише агентство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава Росіїнапередодні телефонної розмови з президентом СШАпереконаний, що має перевагу на фронті, до кінця року зможе захопити повністю 4 українські області і тому не поспішатиме з укладенням мирної угоди.Про це пише Українська правда з посиланням на американське агентство Bloomberg.Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з думками глави Кремля, яке попросило не називати його ім’я."Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року і взяти під повний контроль чотири регіони, на які він претендує. Це означає, що керівник Росії не буде поспішати з укладенням угоди і навряд чи запропонує Трампу якісь значущі поступки під час розмови двох лідерів", - йдеться в повідомленні.Європейські чиновники, за даними Bloomberg, наразі занепокоєні тим, що Трамп може спробувати проштовхнути врегулювання, незважаючи ні на що.Агентство нагадує, що президент США наполягає на швидкому завершенні війни, яка триває вже четвертий рік, і прагне укласти угоду. Путін, зі свого боку, не подав жодних ознак того, що він готовий припинити бойові дії, в той час як його війська повільно просуваються вперед на полі бою."Зростає відчуття, що зусилля США, спрямовані на припинення вогню, досягли кульмінації, а європейські чиновники не впевнені, чи буде Трамп посилювати тиск на Росію, чи просто перейде до наступного виклику, якщо вони зазнають невдачі. Трамп пообіцяв проінформувати (президента України Володимира – ред.) Зеленського та деяких своїх союзників по НАТО після того, як закінчить розмову зі своїм російським колегою", – пише Bloomberg.Співрозмовники агентства, які наближені до Кремля, стверджують, що незважаючи на всі розмови про припинення бойових дій, Путін готовий до затяжної війни, якщо це буде потрібно для досягнення його цілей. Він також "оптимістично налаштований" щодо можливого введення подальших санкцій США.При цьому Bloomberg пише, що впевненість путіна щодо перспектив Росії на полі бою суперечить західним оцінкам. За словами європейських чиновників, Росія, яка зазнала величезних втрат за більш ніж три роки бойових дій, не має достатнього потенціалу для досягнення поставлених путіним цілей."Цей скептицизм також поділяють багато російських військових, які воюють в Україні, заявило джерело, близьке до Міністерства оборони в Москві. Зокрема, за словами співрозмовника, українські безпілотники зробили проведення широкомасштабних наступальних операцій дорогим і неефективним для Росії", – пише агентство.

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