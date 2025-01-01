Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Назаруку

Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Назаруку
Учора, 18 травня, у Вільшанці і Пульмі на Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Назаруком, який загинув у боротьбі за мирну, незалежну Україну.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Воїн був мобілізований 14 серпня 2023 року, боронив Україну в складі військової частини 1008. Свій останній бій захисник прийняв на Харківщині.

Громада зустріла свого Героя, який повернувся додому «на щиті». Чин відспівування провели священники Шацького благочиння у Свято-Миколаївському храмі Пульма.



З мужнім воїном попрощалися його рідні, друзі, односельці. Слова співчуття висловив родині Богдан Тимошук, секретар селищної ради.

Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі.

«Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав своє життя за Україну, її волю і незалежність», - зазначили у селищній раді.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Назаруку

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Теги: загиблі, війна
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