Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Назаруку

Учора, 18 травня, у Вільшанці і Пульмі на Волині попрощалися з військовослужбовцем, якийза мирну, незалежну Україну.Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Воїн був мобілізований 14 серпня 2023 року, боронив Україну в складі військової частини 1008. Свій останній бій захисник прийняв на Харківщині.Громада зустріла свого Героя, який повернувся додому «на щиті». Чин відспівування провели священники Шацького благочиння у Свято-Миколаївському храмі Пульма.З мужнім воїном попрощалися його рідні, друзі, односельці. Слова співчуття висловив родині, секретар селищної ради.Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі.«Вічна і світла пам'ять захиснику, який віддав своє життя за Україну, її волю і незалежність», - зазначили у селищній раді.