Дрони СБУ знищили ворожу техніку і боєприпаси на морських платформах: ефектне відео

Дрони СБУ знищили ворожу техніку і боєприпаси на морських платформах: ефектне відео
Бійці СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищили ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі.

Про це у телеграмі повідомила СБУ.

Служба безпеки України продовжує розробляти та реалізовувати унікальні спецоперації для очищення акваторії Чорного моря від російських загарбників, їхньої військової техніки та іншого обладнання.

Зокрема, днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах.

Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Унаслідок атаки знищено РЛС «Нева», яку противник використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці.

«У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі», - зазначили у Службі безпеки України.



Нагадаємо, за допомогою надводних дронів Службі безпеки вдалося уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів, що в результаті дозволило зменшити домінування рф у Чорному морі та відновити зерновий коридор.

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Теги: дрон, СБУ, наближають перемогу
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