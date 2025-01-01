«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині

«Після війни зніматимемо весілля з дронів»: історія двох нацгвардійців з Волині
Дмитро і Роман — оператори безпілотних літальних апаратів волинського підрозділу Національної гвардії України. Обидва прийшли у військо в перші дні повномасштабного вторгнення, коли повернулися з-за кордону.

Історію побратимів із позивними "Матадор" і "Демон" 14 травня розповіли у військової частини 1141 Національної гвардії України у Луцьку, пише Суспільне.

Бійці кажуть: за три роки служби звикли працювати в парі, розуміють один одного з пів слова. В роботі використовують FPV-дрони і "Мавіки".

Перший бойовий досвід оператори БпЛА отримали на Запорізькому напрямку. Там, говорять бійці, проводили розвідку, знищували окупантів за допомогою скидів і FPV-дронів, доставляли провізію і воду на позиції. Щоб вистежити їх, росіяни підпалили ліс.

"Зайшли на позицію ми тоді без ускладнень, стояла страшна спека, і тут росіяни підпалили посадку. Ми отримали команду відійти у безпечне місце. Було складно, адже це трапилось серед білого дня, — пригадує Матадор.

Зі слів його побратима Демона, керувати дроном нескладно, майстерність приходить із досвідом.

"Після війни ми зніматимемо весілля з дронів, — жартує Демон. — хочеться вже повернутися до мирного життя. Сина обов'язково навчу літати дроном".

Побратими говорять: найважче — коли окупанти виявляють позиції операторів БпЛА і намагаються їх знищити — застосовують авіацію та артилерію. Щоб цього не сталося, бійці часто міняють позиції і маскуються. Обидва бійці переконані, що майбутнє за роботизованими системами, які замінять людей у найбільш небезпечних зонах на полі бою.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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