У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки





Відповідні тендери з’явилися на платформі Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міської ради.



У парку оновлюватимуть пішохідні доріжки, де утворилися ями та тріщини, а також частково відремонтують сходи через дамбу, зазначив у коментарі Микола Осіюк.



Загальна сума витрат на ці ремонти — 264,685 тис. грн:



на поточний ремонт пішохідних доріжок мають витратити 170,281 тис. грн:



поточний ремонт сходів обійдеться міському бюджету 94,404 тис. грн.



Договори про виконання робіт підписали із ФОПом Кізеєм С. В.



Термін виконання робіт — до 31 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 260 тис. грн запланували витратити на поточний ремонт сходів та пішохідних доріжок у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.Відповідні тендери з’явилися на платформі Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міської ради.У парку оновлюватимуть пішохідні доріжки, де утворилися ями та тріщини, а також частково відремонтують сходи через дамбу, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту ЖКГЗагальна сума витрат на ці ремонти — 264,685 тис. грн:на поточний ремонт пішохідних доріжок мають витратити 170,281 тис. грн:поточний ремонт сходів обійдеться міському бюджету 94,404 тис. грн.Договори про виконання робіт підписали із ФОПом Кізеєм С. В.Термін виконання робіт — до 31 грудня.

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