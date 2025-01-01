У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки

У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки
Понад 260 тис. грн запланували витратити на поточний ремонт сходів та пішохідних доріжок у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

Відповідні тендери з’явилися на платформі Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міської ради.

У парку оновлюватимуть пішохідні доріжки, де утворилися ями та тріщини, а також частково відремонтують сходи через дамбу, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.

Загальна сума витрат на ці ремонти — 264,685 тис. грн:

на поточний ремонт пішохідних доріжок мають витратити 170,281 тис. грн:

поточний ремонт сходів обійдеться міському бюджету 94,404 тис. грн.

Договори про виконання робіт підписали із ФОПом Кізеєм С. В.

Термін виконання робіт — до 31 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, парк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку автівка на переході збила підлітка
Сьогодні, 10:47
У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки
Сьогодні, 10:40
Дрони СБУ знищили ворожу техніку і боєприпаси на морських платформах: ефектне відео
Сьогодні, 10:23
У Луцьку священники з різних регіонів вчаться на медичних капеланів
Сьогодні, 10:07
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Назаруку
Сьогодні, 09:52
Схожі новини
Інклюзивний дитячий майданчик в центральному парку Луцька знесуть Інклюзивний дитячий майданчик в центральному парку Луцька знесуть
30 квітня, 19:11
У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень У парку почистять канали на понад пів мільйона гривень
28 квітня, 18:29
Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому Лучан просять не відвідувати парки на початку травня: чому
25 квітня, 13:28
У центральному парку Луцька за 3,5 місяця оштрафували понад 100 водіїв У центральному парку Луцька за 3,5 місяця оштрафували понад 100 водіїв
22 квітня, 17:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку автівка на переході збила підлітка
Сьогодні, 10:47
 0
У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки
Сьогодні, 10:40
 0
Дрони СБУ знищили ворожу техніку і боєприпаси на морських платформах: ефектне відео
Сьогодні, 10:23
 0
У Луцьку священники з різних регіонів вчаться на медичних капеланів
Сьогодні, 10:07
 0
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Назаруку
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8