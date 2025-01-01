У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки
Сьогодні, 10:40
Понад 260 тис. грн запланували витратити на поточний ремонт сходів та пішохідних доріжок у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
Відповідні тендери з’явилися на платформі Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міської ради.
У парку оновлюватимуть пішохідні доріжки, де утворилися ями та тріщини, а також частково відремонтують сходи через дамбу, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Загальна сума витрат на ці ремонти — 264,685 тис. грн:
на поточний ремонт пішохідних доріжок мають витратити 170,281 тис. грн:
поточний ремонт сходів обійдеться міському бюджету 94,404 тис. грн.
Договори про виконання робіт підписали із ФОПом Кізеєм С. В.
Термін виконання робіт — до 31 грудня.
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Відповідні тендери з’явилися на платформі Prozorro. Замовник — департамент ЖКГ Луцької міської ради.
У парку оновлюватимуть пішохідні доріжки, де утворилися ями та тріщини, а також частково відремонтують сходи через дамбу, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк.
Загальна сума витрат на ці ремонти — 264,685 тис. грн:
на поточний ремонт пішохідних доріжок мають витратити 170,281 тис. грн:
поточний ремонт сходів обійдеться міському бюджету 94,404 тис. грн.
Договори про виконання робіт підписали із ФОПом Кізеєм С. В.
Термін виконання робіт — до 31 грудня.
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