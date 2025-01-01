У 59 бригаді, яка захищає Покровський напрямок, замінили командира

Олександр Сак, який командував 53 ОМБр.



Про це



Полковник Олександр Сак замінить на посаді комбрига 59 ОШБр Богдана Шевчука, якого призначили на цю посаду у квітні 2024 року.



Причини такої заміни невідомі, однак джерела у бригаді додають, що після призначення Сака там «очікують на зміни». Водночас співрозмовники «Української правди» в підрозділі припускають, що причиною могло бути ускладнення обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59 бригада.



Богдана Шевчука ще після його призначення на посаду минулого року часто критикували за погане управління, сумнівні доручення та нехтування життям бійців.



Так, парамедикиня Пташка (Катерина Поліщук) закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку дій Шевчука, звинувативши його, зокрема, в «егоїзмі та сліпому карʼєризмі; усуненні всіх “незгодних” командирів; пригніченні бойового духу та приниженні особового складу».



Після цього головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив перевірку у бригаді.



hromadske тоді поговорило з бійцями 59 бригади та воїнами одного з батальйонів 68 бригади: перші розповіли нам про проблеми, які виникли після призначення Шевчука, а другі — навпаки, підтримали його.



Що відомо про Олександра Сака?



Олександр Сак (Стафф) — полковник Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Він бере участь у російсько-українській війні з 2015 року, почавши службу в 93 окремій механізованій бригаді як командир механізованого взводу.



Згодом він продовжив службу у 93 бригаді та був ініціатором створення безпілотного підрозділу Signum.



У 2022-2023 роках він командував новоствореною 47 окремою механізованою бригадою «Маґура», а з 2024 року — 53 бригадою.

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