У Луцьку автівка на переході збила підлітка





Автопригода трапилася учора, 18 травня, на вулиці В’ячеслава Чорновола, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



60-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen Multivan, допустив наїзд на 16-річного лучанина, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водій транспортного засобу – тверезий.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав пішохід. Юнака госпіталізували.Автопригода трапилася учора, 18 травня, на вулиці В’ячеслава Чорновола, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.60-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen Multivan, допустив наїзд на 16-річного лучанина, якийпо нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Водій транспортного засобу – тверезий.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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