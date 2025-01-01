У Луцьку автівка на переході збила підлітка

У Луцьку автівка на переході збила підлітка
У Луцьку внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав пішохід. Юнака госпіталізували.

Автопригода трапилася учора, 18 травня, на вулиці В’ячеслава Чорновола, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

60-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen Multivan, допустив наїзд на 16-річного лучанина, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій транспортного засобу – тверезий.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кухар із Луцька готує кулінарні шедеври на польовій кухні в Нацгвардії
Сьогодні, 11:47
У 59 бригаді, яка захищає Покровський напрямок, замінили командира
Сьогодні, 11:05
У Луцьку автівка на переході збила підлітка
Сьогодні, 10:47
У центральному парку Луцька відремонтують сходи і пішохідні доріжки
Сьогодні, 10:40
Дрони СБУ знищили ворожу техніку і боєприпаси на морських платформах: ефектне відео
Сьогодні, 10:23
Схожі новини
Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики Аварія в Луцьку: не розминулися два легковики
15 травня, 09:29
З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька З’явилося відео автопригоди в центрі Луцька
15 травня, 08:42
У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО У Луцьку легковик втаранився у мотоцикл. ВІДЕО
15 травня, 07:32
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись три автівки
13 травня, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підтвердили загибель на війні волинянина, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 12:10
 0
Кухар із Луцька готує кулінарні шедеври на польовій кухні в Нацгвардії
Сьогодні, 11:47
 0
Гепатит А на Волині: яка ситуація зараз
Сьогодні, 11:21
 0
У 59 бригаді, яка захищає Покровський напрямок, замінили командира
Сьогодні, 11:05
 0
У Луцьку автівка на переході збила підлітка
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8