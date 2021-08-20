У Луцьку священники з різних регіонів вчаться на медичних капеланів





Про це Назар Бабій.



Навчання з тактичної медицини



На практичному занятті із тактичної медицини священники вчилися один одному накладати турнікет.



"Я ще його не накладав ніколи, попробував перший раз, — говорить протоієрей Василь з Тернополя. — Мені ніби нескладно, але я думаю, що то так в спокійній обстановці. Коли є якісь екстремальні умови, ти мусиш найперше себе опанувати".



Протоієрей Андрій Левкович з міста Чортків Тернопільської області уже працює на посаді медичного капелана у міській лікарні. Також як волонтер їздить на фронт.



"Я цю практику тактичної медицини вже проходив. Для мене це не є щось нове. З бійцями стикаюся в лікарні. Різні є поранення, є душевних багато потреб і наших консультацій", — каже протоієрей Андрій Левкович.



Понад 20 років протоієрей Григорій Нецькар служить у каплиці в обласній дитячій лікарні у Тернополі.



"На сьогодні дуже багато є дітей, які з переселенців і отримали травми, психологічні травми, тому що бачили, що таке війна, — розповідає Григорій Нецькар. — Звичайно, що подібний турнікет там мені не доводиться накладати, але це є необхідне нашого сьогодення".



Понад 20 років протоієрей Григорій Нецькар служить у каплиці в обласній дитячій лікарні у Тернополі.



"На сьогодні дуже багато є дітей, які з переселенців і отримали травми, психологічні травми, тому що бачили, що таке війна, — розповідає Григорій Нецькар. — Звичайно, що подібний турнікет там мені не доводиться накладати, але це є необхідне нашого сьогодення".



Заняття із тактичної медицини й домедичної допомоги для священників вдруге проводить військовий капелан Сергій Лісницький: "В них були теоретичні заняття, це практичне уже заняття. Я маю медичну освіту, ділюся своїми знаннями, вміннями. Я сам і священнослужитель. Як то кажуть, тут всі рідні, знайомі."



Заняття відбувалися в реабілітаційному центру "Recovery", де після поранень лікуються військовослужбовці. Священнослужителі відвідували бійців у палатах та спілкувалися з ними.



"Я не знаю, чи це Бог поміг, чи ні — в машину залетів FPV-дрон. Всі були тяжко поранені, в одного в мене немає осколкових", — зізнається військовий медик з Чернігівської області Володимир Кас’ян, який перебуває на лікуванні на Волині.



За словами психолога реабілітаційного центру Анатолія Черенкова, часто трапляються пацієнти, які потребують саме духовної підтримки під час лікування: "В основному, це військовослужбовці та ветерани. І саме духовна підтримка в реабілітаційному процесі досить важлива".



Практичні заняття для священнослужителів тривають тиждень. Окрім навчань домедичної та першої медичної допомоги, слухачі курсу відвідують лекції із психології, психіатрії та догляду за пацієнтами.



Практичні заняття для священнослужителів тривають тиждень. Окрім навчань домедичної та першої медичної допомоги, слухачі курсу відвідують лекції із психології, психіатрії та догляду за пацієнтами.



Проєкт "Клінічне душпастирство"



Проєкт "Клінічне душпастирство" — ініціатива Волинської православної богословської академії, в Україні реалізується вперше, розповідає керівник курсів та медичний капелан Назар Бабій. З його слів, 2023 року Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до класифікатора професій та запровадило нову: "фахівець з вищою немедичною освітою — капелан в охороні здоров’я".



Після закінчення навчання священники, які служили у медзакладах на волонтерських засадах, зможуть там офіційно працевлаштуватися.



"Основне — це духовна опіка. Бути поруч, вислухати. І не тільки хворих, але й медперсонал, і навіть родичів хворих, які перебувають у медичному закладі", — каже керівник курсів Назар Бабій.



За словами Назара Бабія, курси медичних капеланів тривають пів року, навчання відбувається офлайн та онлайн. Після їх завершення священнослужителі складатимуть тести та усні екзамени, лише після них — отримають сертифікати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 священнослужитель з Волині, Рівненщини, Тернопільщини та Хмельниччини навчаються у Луцьку на медичних капеланів. Це вже друга група курсу "Капелан в охороні здоров’я", що торік першою в Україні запровадила Волинська православна богословська академія.Про це Суспільному розповів керівник курсівНа практичному занятті із тактичної медицини священники вчилися один одному накладати турнікет."Я ще його не накладав ніколи, попробував перший раз, — говорить протоієрейз Тернополя. — Мені ніби нескладно, але я думаю, що то так в спокійній обстановці. Коли є якісь екстремальні умови, ти мусиш найперше себе опанувати".Протоієрейз міста Чортків Тернопільської області уже працює на посаді медичного капелана у міській лікарні. Також як волонтер їздить на фронт."Я цю практику тактичної медицини вже проходив. Для мене це не є щось нове. З бійцями стикаюся в лікарні. Різні є поранення, є душевних багато потреб і наших консультацій", — каже протоієрей Андрій Левкович.Понад 20 років протоієрейслужить у каплиці в обласній дитячій лікарні у Тернополі."На сьогодні дуже багато є дітей, які з переселенців і отримали травми, психологічні травми, тому що бачили, що таке війна, — розповідає Григорій Нецькар. — Звичайно, що подібний турнікет там мені не доводиться накладати, але це є необхідне нашого сьогодення".Понад 20 років протоієрей Григорій Нецькар служить у каплиці в обласній дитячій лікарні у Тернополі."На сьогодні дуже багато є дітей, які з переселенців і отримали травми, психологічні травми, тому що бачили, що таке війна, — розповідає Григорій Нецькар. — Звичайно, що подібний турнікет там мені не доводиться накладати, але це є необхідне нашого сьогодення".Заняття із тактичної медицини й домедичної допомоги для священників вдруге проводить військовий капелан: "В них були теоретичні заняття, це практичне уже заняття. Я маю медичну освіту, ділюся своїми знаннями, вміннями. Я сам і священнослужитель. Як то кажуть, тут всі рідні, знайомі."Заняття відбувалися в реабілітаційному центру "Recovery", де після поранень лікуються військовослужбовці. Священнослужителі відвідували бійців у палатах та спілкувалися з ними."Я не знаю, чи це Бог поміг, чи ні — в машину залетів FPV-дрон. Всі були тяжко поранені, в одного в мене немає осколкових", — зізнається військовий медик з Чернігівської області, який перебуває на лікуванні на Волині.За словами психолога реабілітаційного центру, часто трапляються пацієнти, які потребують саме духовної підтримки під час лікування: "В основному, це військовослужбовці та ветерани. І саме духовна підтримка в реабілітаційному процесі досить важлива".Практичні заняття для священнослужителів тривають тиждень. Окрім навчань домедичної та першої медичної допомоги, слухачі курсу відвідують лекції із психології, психіатрії та догляду за пацієнтами.Практичні заняття для священнослужителів тривають тиждень. Окрім навчань домедичної та першої медичної допомоги, слухачі курсу відвідують лекції із психології, психіатрії та догляду за пацієнтами.Проєкт "Клінічне душпастирство" — ініціатива Волинської православної богословської академії, в Україні реалізується вперше, розповідає керівник курсів та медичний капелан Назар Бабій. З його слів, 2023 року Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до класифікатора професій та запровадило нову: "фахівець з вищою немедичною освітою — капелан в охороні здоров’я".Після закінчення навчання священники, які служили у медзакладах на волонтерських засадах, зможуть там офіційно працевлаштуватися."Основне — це духовна опіка. Бути поруч, вислухати. І не тільки хворих, але й медперсонал, і навіть родичів хворих, які перебувають у медичному закладі", — каже керівник курсів Назар Бабій.За словами Назара Бабія, курси медичних капеланів тривають пів року, навчання відбувається офлайн та онлайн. Після їх завершення священнослужителі складатимуть тести та усні екзамени, лише після них — отримають сертифікати.

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