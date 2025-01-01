Проєвропейський Нікушор Дан стане новим президентом Румунії

Нікушор Дан стане новим главою держави.



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Основними претендентами на посаду є проросійський ультраправий кандидат Джордже Сіміон і мер Бухареста Нікушор Дан.



Так, після підрахунку 99,02% протоколів Дан попередньо отримує 54,03% голосів, а його конкурент - 45,27% голосів.



Важливо зазначити, що станом на зараз кількість голосів, що залишилися, стала меншою, ніж відстань між кандидатами. Як пише HotNews, Дан лідирує з 898 тисячами голосів, а підрахувати залишилося - лише 850 тисяч. Це означає, що мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів.



Зазначимо, що після закриття виборчих дільниць о 21:00, загальна явка виборців становила 64,72%. Це на 11% більше, ніж було в першому турі. Загалом у другому турі проголосували 9,99 млн виборців усередині Румунії, і ще 1,64 млн за кордоном (діаспора).



До слова, у першому турі ситуація була іншою. Тоді Сіміон отримав 40,96% голосів, тоді як Дан - 20,99%. Досягти такого результату ультраправому кандидату вдалося за рахунок діаспори, яка віддала за нього понад 60% голосів, а за Дана - 25%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю в Румунії відбувся другий тур виборів президента. Мер Бухареста і водночас проєвропейський політикстане новим главою держави.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Румунії.Основними претендентами на посаду є проросійський ультраправий кандидаті мер Бухареста Нікушор Дан.Так, після підрахунку 99,02% протоколів Дан попередньо отримує 54,03% голосів, а його конкурент - 45,27% голосів.Важливо зазначити, що станом на зараз кількість голосів, що залишилися, стала меншою, ніж відстань між кандидатами. Як пише HotNews, Дан лідирує з 898 тисячами голосів, а підрахувати залишилося - лише 850 тисяч. Це означає, що мер Бухареста однозначний переможець виборчих перегонів.Зазначимо, що після закриття виборчих дільниць о 21:00, загальна явка виборців становила 64,72%. Це на 11% більше, ніж було в першому турі. Загалом у другому турі проголосували 9,99 млн виборців усередині Румунії, і ще 1,64 млн за кордоном (діаспора).До слова, у першому турі ситуація була іншою. Тоді Сіміон отримав 40,96% голосів, тоді як Дан - 20,99%. Досягти такого результату ультраправому кандидату вдалося за рахунок діаспори, яка віддала за нього понад 60% голосів, а за Дана - 25%.

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