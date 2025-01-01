19 травня на Волині: гортаючи календар

19 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 19 травня, відзначають день народження журналіст, член Національної спілки письменників України Софія Стасюк (на фото), директор ТзОВ «Волиньфарм» Станіслав Шайко, журналістка Анастасія Тумік.

Їх, а також іменинників сьогоднішнього дня – усіх, хто носить ім’я Максим, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Анастасія, – вітаємо зі святом, зичимо здоров’я, любові й життєвих перемог.

У цей день 1905 року народився волинський краєзнавець-аматор, етнограф Леон Пучковський.

Він написав дослідження «Нарис історії села Литовеж», за яке у 1994-му був удостоєний премії імені Агатангела Кримського.

Помер Леон Пучковський у 2001 році.

19 травня 2004 року почалася операція з ліквідації семи радянських авіабомб, виявлених у річці Турія в Ковелі.

Для цього дві з половиною тисячі городян з прилеглої до місця пригоди території були евакуйовані у безпечну зону.

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Теги: день народження, свята, іменини
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