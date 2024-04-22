Лучанка отримала грант на дитячий центр раннього розвитку

Лучанка отримала грант на дитячий центр раннього розвитку
У листопаді минулого року Юлія Шамрило відкрила франшизу дитячої «Академії успіху» у Луцьку. Гроші на відкриття отримала в межах гранту від Волинського обласного центру зайнятості.

Раніше вона працювала вчителькою історії. В інтернеті побачила франшизу дитячих центрів розвитку і вирішила відкрити такий у Луцьку, поділилась вона з misto.media.

У вересні 2024 року Юлія отримала на відкриття центру 500 тис. грн у межах гранту для ветеранів та членів їхніх сімей — її чоловік воює з початку повномасштабного вторгнення у 214 окремому штурмовому батальйоні.

Отримані кошти підприємиця витратила на ремонт приміщення, придбання меблів, навчальних та ігрових матеріалів.

Що є у центрі розвитку:

індивідуальні заняття;

групові заняття;

садок.

Садок працює з 8:50 до 17:00 крім неділі. У розпорядку дня:

сенсорика;

ліплення;

малювання;

танці;

прогулянка;

обід;

сон;

вільна гра;

перекус.

Вікові категорії групових занять:

від року до 2 років — моторика для малят (заняття з мамами);

від 2 до 3 років — ранній розвиток;

від 3 до 4 років — малечі про цікаві речі і дослідницькі курси;

від 4 до 5 років — пізнаю світ;

від 3 до 5 років — арифметика, читання;

від 5 до 7 років — підготовка до школи;

діти початкової школи — шкільний інтенсив (репетиторство).

Від 3 років для кожної вікової групи є заняття з англійської мови.

Ціни:

індивідуальне заняття — 400 грн;

групове — 300 грн;

садок:

150 грн (1 година);

570 грн (день);

2350 грн (тиждень);

8900 грн (місяць).

Харчування треба оплачувати окремо. У штаті є також логопед і психолог.

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Теги: грант, бізнес
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