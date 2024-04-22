Лучанка отримала грант на дитячий центр раннього розвитку

Юлія Шамрило відкрила франшизу дитячої «Академії успіху» у Луцьку. Гроші на відкриття отримала в межах гранту від Волинського обласного центру зайнятості.



Раніше вона працювала вчителькою історії. В інтернеті побачила франшизу дитячих центрів розвитку і вирішила відкрити такий у Луцьку, поділилась вона з



У вересні 2024 року Юлія отримала на відкриття центру 500 тис. грн у межах гранту для ветеранів та членів їхніх сімей — її чоловік воює з початку повномасштабного вторгнення у 214 окремому штурмовому батальйоні.



Отримані кошти підприємиця витратила на ремонт приміщення, придбання меблів, навчальних та ігрових матеріалів.



Що є у центрі розвитку:



індивідуальні заняття;



групові заняття;



садок.



Садок працює з 8:50 до 17:00 крім неділі. У розпорядку дня:



сенсорика;



ліплення;



малювання;



танці;



прогулянка;



обід;



сон;



вільна гра;



перекус.



Вікові категорії групових занять:



від року до 2 років — моторика для малят (заняття з мамами);



від 2 до 3 років — ранній розвиток;



від 3 до 4 років — малечі про цікаві речі і дослідницькі курси;



від 4 до 5 років — пізнаю світ;



від 3 до 5 років — арифметика, читання;



від 5 до 7 років — підготовка до школи;



діти початкової школи — шкільний інтенсив (репетиторство).



Від 3 років для кожної вікової групи є заняття з англійської мови.



Ціни:



індивідуальне заняття — 400 грн;



групове — 300 грн;



садок:



150 грн (1 година);



570 грн (день);



2350 грн (тиждень);



8900 грн (місяць).



Харчування треба оплачувати окремо. У штаті є також логопед і психолог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У листопаді минулого рокувідкрила франшизу дитячої «Академії успіху» у Луцьку. Гроші на відкриття отримала в межах гранту від Волинського обласного центру зайнятості.Раніше вона працювала вчителькою історії. В інтернеті побачила франшизу дитячих центрів розвитку і вирішила відкрити такий у Луцьку, поділилась вона з misto.media У вересні 2024 року Юлія отримала на відкриття центру 500 тис. грн у межах гранту для ветеранів та членів їхніх сімей — її чоловік воює з початку повномасштабного вторгнення у 214 окремому штурмовому батальйоні.Отримані кошти підприємиця витратила на ремонт приміщення, придбання меблів, навчальних та ігрових матеріалів.Що є у центрі розвитку:індивідуальні заняття;групові заняття;садок.Садок працює з 8:50 до 17:00 крім неділі. У розпорядку дня:сенсорика;ліплення;малювання;танці;прогулянка;обід;сон;вільна гра;перекус.Вікові категорії групових занять:від року до 2 років — моторика для малят (заняття з мамами);від 2 до 3 років — ранній розвиток;від 3 до 4 років — малечі про цікаві речі і дослідницькі курси;від 4 до 5 років — пізнаю світ;від 3 до 5 років — арифметика, читання;від 5 до 7 років — підготовка до школи;діти початкової школи — шкільний інтенсив (репетиторство).Від 3 років для кожної вікової групи є заняття з англійської мови.Ціни:індивідуальне заняття — 400 грн;групове — 300 грн;садок:150 грн (1 година);570 грн (день);2350 грн (тиждень);8900 грн (місяць).Харчування треба оплачувати окремо. У штаті є також логопед і психолог.

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