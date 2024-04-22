Лучанка отримала грант на дитячий центр раннього розвитку
Сьогодні, 21:15
У листопаді минулого року Юлія Шамрило відкрила франшизу дитячої «Академії успіху» у Луцьку. Гроші на відкриття отримала в межах гранту від Волинського обласного центру зайнятості.
Раніше вона працювала вчителькою історії. В інтернеті побачила франшизу дитячих центрів розвитку і вирішила відкрити такий у Луцьку, поділилась вона з misto.media.
У вересні 2024 року Юлія отримала на відкриття центру 500 тис. грн у межах гранту для ветеранів та членів їхніх сімей — її чоловік воює з початку повномасштабного вторгнення у 214 окремому штурмовому батальйоні.
Отримані кошти підприємиця витратила на ремонт приміщення, придбання меблів, навчальних та ігрових матеріалів.
Що є у центрі розвитку:
індивідуальні заняття;
групові заняття;
садок.
Садок працює з 8:50 до 17:00 крім неділі. У розпорядку дня:
сенсорика;
ліплення;
малювання;
танці;
прогулянка;
обід;
сон;
вільна гра;
перекус.
Вікові категорії групових занять:
від року до 2 років — моторика для малят (заняття з мамами);
від 2 до 3 років — ранній розвиток;
від 3 до 4 років — малечі про цікаві речі і дослідницькі курси;
від 4 до 5 років — пізнаю світ;
від 3 до 5 років — арифметика, читання;
від 5 до 7 років — підготовка до школи;
діти початкової школи — шкільний інтенсив (репетиторство).
Від 3 років для кожної вікової групи є заняття з англійської мови.
Ціни:
індивідуальне заняття — 400 грн;
групове — 300 грн;
садок:
150 грн (1 година);
570 грн (день);
2350 грн (тиждень);
8900 грн (місяць).
Харчування треба оплачувати окремо. У штаті є також логопед і психолог.
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Раніше вона працювала вчителькою історії. В інтернеті побачила франшизу дитячих центрів розвитку і вирішила відкрити такий у Луцьку, поділилась вона з misto.media.
У вересні 2024 року Юлія отримала на відкриття центру 500 тис. грн у межах гранту для ветеранів та членів їхніх сімей — її чоловік воює з початку повномасштабного вторгнення у 214 окремому штурмовому батальйоні.
Отримані кошти підприємиця витратила на ремонт приміщення, придбання меблів, навчальних та ігрових матеріалів.
Що є у центрі розвитку:
індивідуальні заняття;
групові заняття;
садок.
Садок працює з 8:50 до 17:00 крім неділі. У розпорядку дня:
сенсорика;
ліплення;
малювання;
танці;
прогулянка;
обід;
сон;
вільна гра;
перекус.
Вікові категорії групових занять:
від року до 2 років — моторика для малят (заняття з мамами);
від 2 до 3 років — ранній розвиток;
від 3 до 4 років — малечі про цікаві речі і дослідницькі курси;
від 4 до 5 років — пізнаю світ;
від 3 до 5 років — арифметика, читання;
від 5 до 7 років — підготовка до школи;
діти початкової школи — шкільний інтенсив (репетиторство).
Від 3 років для кожної вікової групи є заняття з англійської мови.
Ціни:
індивідуальне заняття — 400 грн;
групове — 300 грн;
садок:
150 грн (1 година);
570 грн (день);
2350 грн (тиждень);
8900 грн (місяць).
Харчування треба оплачувати окремо. У штаті є також логопед і психолог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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