Європа не готує миротворців для України, зараз інший пріоритет, - Мерц





Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє



За підсумками зустрічі лідерів країн ЄС і президента України Володимира Зеленського на саміті в Албанії, глава німецького уряду зазначив, що майбутні переговори щодо мирного врегулювання, мають передбачати чіткий формат і потенційні гарантії безпеки для України.



"Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також визначення гарантій безпеки, які, можливо, знадобляться Україні в майбутньому", - заявив Мерц.



Він також підкреслив неактуальність введення до України європейських військових сил.



"На даному етапі немає жодних підстав для обговорення цього питання. Нашою головною метою є припинення вогню і зупинка вбивств. Саме цим ми зараз і займаємося", - сказав канцлер.



Агентство зазначає, що таким чином позиція Мерца стосовно миротворчих сил перегукується з позицією його попередника Олафа Шольца, - він також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню питання присутності військ на місцях.



Миротворчі війська в Україні



Президент Франції Еммануель Макрон не виключив розгортання миротворців на теренах України після завершення активної фази війни. Їхня кількість не буде перевищувати кілька тисяч.



Раніше британський прем'єр Кір Стармер заявив про готовність Лондона направити миротворців в Україну і назвав це єдиним способом домогтися миру. Він закликав США підтримати цю угоду і дати гарантії безпеки країнам Європи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Введення європейських військ в Україну для виконання функції миротворців, поки що неактуальне. Головним завданням залишається досягнення припинення вогню з боку Росії.Про це заявив канцлер Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За підсумками зустрічі лідерів країн ЄС і президента Українина саміті в Албанії, глава німецького уряду зазначив, що майбутні переговори щодо мирного врегулювання, мають передбачати чіткий формат і потенційні гарантії безпеки для України."Наступним кроком має стати чітке визначення формату мирних переговорів, а також визначення гарантій безпеки, які, можливо, знадобляться Україні в майбутньому", - заявив Мерц.Він також підкреслив неактуальність введення до України європейських військових сил."На даному етапі немає жодних підстав для обговорення цього питання. Нашою головною метою є припинення вогню і зупинка вбивств. Саме цим ми зараз і займаємося", - сказав канцлер.Агентство зазначає, що таким чином позиція Мерца стосовно миротворчих сил перегукується з позицією його попередника Олафа Шольца, - він також надавав пріоритет переговорам про мирну угоду, а не обговоренню питання присутності військ на місцях.Президент Франціїне виключив розгортання миротворців на теренах України після завершення активної фази війни. Їхня кількість не буде перевищувати кілька тисяч.Раніше британський прем'єрзаявив про готовність Лондона направити миротворців в Україну і назвав це єдиним способом домогтися миру. Він закликав США підтримати цю угоду і дати гарантії безпеки країнам Європи.

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