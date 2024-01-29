В боях за Україну загинув латвієць
Сьогодні, 17:12
В Україні на війни проти РФ загинув доброволець з Латвії Микита Таренов, який носив позивний "Латвієць".
Про це пише "Європейська правда".
Деталі: Інформацію про загибель Таренова Латвійському телебаченню підтвердило джерело, близьке до бійця.
Речниця Міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте повідомила, що посольство Латвії в Україні поки не має офіційного підтвердження загибелі Таренова.
У Міністерстві оборони також очікують офіційної інформації від української влади, але зазначили, що Таренов раніше не служив у Національних збройних силах Латвії.
Українська організація "Центурія" повідомила, що 14 травня 2025 року на Харківському напрямку "Латвієць" був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом із товаришами по службі загинув унаслідок удару ворожого безпілотника.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який загинув в боях за Україну.
Нагадаємо, у січні в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.
У квітні стало відомо про загибель в Україні добровольця з Литви Томаса Валентеліса.
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Про це пише "Європейська правда".
Деталі: Інформацію про загибель Таренова Латвійському телебаченню підтвердило джерело, близьке до бійця.
Речниця Міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте повідомила, що посольство Латвії в Україні поки не має офіційного підтвердження загибелі Таренова.
У Міністерстві оборони також очікують офіційної інформації від української влади, але зазначили, що Таренов раніше не служив у Національних збройних силах Латвії.
Українська організація "Центурія" повідомила, що 14 травня 2025 року на Харківському напрямку "Латвієць" був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом із товаришами по службі загинув унаслідок удару ворожого безпілотника.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який загинув в боях за Україну.
Нагадаємо, у січні в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.
У квітні стало відомо про загибель в Україні добровольця з Литви Томаса Валентеліса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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