В боях за Україну загинув латвієць

В боях за Україну загинув латвієць
В Україні на війни проти РФ загинув доброволець з Латвії Микита Таренов, який носив позивний "Латвієць".

Про це пише "Європейська правда".

Деталі: Інформацію про загибель Таренова Латвійському телебаченню підтвердило джерело, близьке до бійця.

Речниця Міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте повідомила, що посольство Латвії в Україні поки не має офіційного підтвердження загибелі Таренова.

У Міністерстві оборони також очікують офіційної інформації від української влади, але зазначили, що Таренов раніше не служив у Національних збройних силах Латвії.

Українська організація "Центурія" повідомила, що 14 травня 2025 року на Харківському напрямку "Латвієць" був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом із товаришами по службі загинув унаслідок удару ворожого безпілотника.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який загинув в боях за Україну.

Нагадаємо, у січні в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

У квітні стало відомо про загибель в Україні добровольця з Литви Томаса Валентеліса.

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Теги: Росія, війна, Латвія
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