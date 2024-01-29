В боях за Україну загинув латвієць

Микита Таренов, який носив позивний "Латвієць".



Про це пише



Деталі: Інформацію про загибель Таренова Латвійському телебаченню підтвердило джерело, близьке до бійця.



Речниця Міністерства закордонних справ Латвії Діана Егліте повідомила, що посольство Латвії в Україні поки не має офіційного підтвердження загибелі Таренова.



У Міністерстві оборони також очікують офіційної інформації від української влади, але зазначили, що Таренов раніше не служив у Національних збройних силах Латвії.



Українська організація "Центурія" повідомила, що 14 травня 2025 року на Харківському напрямку "Латвієць" був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом із товаришами по службі загинув унаслідок удару ворожого безпілотника.



Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який загинув в боях за Україну.



Нагадаємо, у січні в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.



У квітні стало відомо про загибель в Україні добровольця з Литви Томаса Валентеліса.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні на війни проти РФ загинув доброволець з Латвії, який носив позивний "Латвієць".Про це пише "Європейська правда" Деталі: Інформацію про загибель Таренова Латвійському телебаченню підтвердило джерело, близьке до бійця.Речниця Міністерства закордонних справ Латвіїповідомила, що посольство Латвії в Україні поки не має офіційного підтвердження загибелі Таренова.У Міністерстві оборони також очікують офіційної інформації від української влади, але зазначили, що Таренов раніше не служив у Національних збройних силах Латвії.Українська організація "Центурія" повідомила, що 14 травня 2025 року на Харківському напрямку "Латвієць" був поранений у бою під час успішного відбиття ворожого наступу. У процесі евакуації разом із товаришами по службі загинув унаслідок удару ворожого безпілотника.Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже третій латвійський доброволець, який загинув в боях за Україну.Нагадаємо, у січні в ході бойових дій в Україні загинув доброволець з ЛатвіїУ квітні стало відомо про загибель в Україні добровольця з Литви

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