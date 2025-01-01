Рубіо назвав можливу роль Ватикану в переговорах України та росії

Марко Рубіо припустив, що Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та Росії. Водночас він підкреслив, що не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах.



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Спілкуючись із журналістами в Римі перед зустріччю з кардиналом Маттео Цуппі (представником Ватикану з питань України), Рубіо сказав, що обговорить можливі способи допомоги з боку Ватикану, "статус перемовимо, новини після вчорашнього дня (п'ятниці, йдеться про зустріч у Стамбулі) і шлях уперед.



На запитання, чи може Ватикан стати посередником у досягненні миру, держсекретар США відповів так:



"Я б не назвав його посередником, але це безумовно - я думаю, що це місце, куди віднести сторонам було б комфортно піти. Отже, ми поговоримо про все це і, звісно ж, завжди будемо вдячні Ватикану за його готовність відігравати в цю конструктивну та позитивну роль", - сказав Рубіо, який у суботу також зустрівся з державним секретарем і главою МЗС Ватикану.



Ватикан як посередник



Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що Папа Римський Лев XIV висловив готовність узяти на себе роль у мирних переговорах між Україною та Росією.



"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", - відреагував глава держави.



Крім того, вчора кардинал П'єтр Паролін, головний дипломат Святого Престолу, заявив, що Папа Лев планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між двома країнами, які воюють.



Також ми писали, що завтра Зеленський візьме участь в інавгураційній месі новообраного Папи Римського у Ватикані. Там також будуть й інші світові лідери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держсекретар СШАприпустив, що Ватикан може стати місцем прямих переговорів України та Росії. Водночас він підкреслив, що не став би називати Ватикан посередником у цих переговорах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.Спілкуючись із журналістами в Римі перед зустріччю з кардиналом(представником Ватикану з питань України), Рубіо сказав, що обговорить можливі способи допомоги з боку Ватикану, "статус перемовимо, новини після вчорашнього дня (п'ятниці, йдеться про зустріч у Стамбулі) і шлях уперед.На запитання, чи може Ватикан стати посередником у досягненні миру, держсекретар США відповів так:"Я б не назвав його посередником, але це безумовно - я думаю, що це місце, куди віднести сторонам було б комфортно піти. Отже, ми поговоримо про все це і, звісно ж, завжди будемо вдячні Ватикану за його готовність відігравати в цю конструктивну та позитивну роль", - сказав Рубіо, який у суботу також зустрівся з державним секретарем і главою МЗС Ватикану.Нагадаємо, днями президент Українизаявив, щовисловив готовність узяти на себе роль у мирних переговорах між Україною та Росією."Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей", - відреагував глава держави.Крім того, вчора кардинал, головний дипломат Святого Престолу, заявив, що Папа Лев планує запропонувати Ватикан як місце для мирних переговорів між двома країнами, які воюють.Також ми писали, що завтра Зеленський візьме участь в інавгураційній месі новообраного Папи Римського у Ватикані. Там також будуть й інші світові лідери.

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