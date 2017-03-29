На «Євробаченні-2025» перемогла Австрія
Сьогодні, 02:03
Переможцем 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» стала Австрія.
Про це свідчить трансляція конкурсу, пише Громадське.
Перемогу для Австрії здобув співак Йоганес Піч, відомий як JJ, з піснею Wasted Love. Його пісня про нерозділене кохання починається спокійно, а потім поступово наростає до динамічного оперного співу під техно.
Гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9 місце, отримавши 218 балів: 60 від журі та 158 від глядачів. Найбільше балів Україні дали журі Португалії та Азербайджану — по 8 балів.
Україна виступила у фіналі під номером 7. Після виступу соліст Даниїл зі сцени сказав «Слава Україні!».
За кого проголосувало українське журі та глядачі?
Українське національне журі поставило найвищі бали учасникам зі Німеччини (12), Італії (10) та Швейцарії (7). Далі за бали віддали Латвії (6), Естонії (5), Португалії (4), Люксембургу (3), Ізраїлю (2) та Австрії (1 бал).
Про це свідчить трансляція конкурсу, пише Громадське.
Перемогу для Австрії здобув співак Йоганес Піч, відомий як JJ, з піснею Wasted Love. Його пісня про нерозділене кохання починається спокійно, а потім поступово наростає до динамічного оперного співу під техно.
Гурт Ziferblat, який представляв Україну, посів 9 місце, отримавши 218 балів: 60 від журі та 158 від глядачів. Найбільше балів Україні дали журі Португалії та Азербайджану — по 8 балів.
Україна виступила у фіналі під номером 7. Після виступу соліст Даниїл зі сцени сказав «Слава Україні!».
За кого проголосувало українське журі та глядачі?
Українське національне журі поставило найвищі бали учасникам зі Німеччини (12), Італії (10) та Швейцарії (7). Далі за бали віддали Латвії (6), Естонії (5), Португалії (4), Люксембургу (3), Ізраїлю (2) та Австрії (1 бал).