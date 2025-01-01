Трамп анонсував розмови з путіним та Зеленським: сподіваюся, буде припинення вогню

Дональд Трамп анонсував телефонні розмови з російським лідером володимиром путіним, а потім — з українським президентом Володимиром Зеленським, які відбудуться в понеділок, 19 травня.



Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє



З путіним Трамп збирається обговорити «припинення “кровопролиття”, яке щотижня забирає життя понад 5000 російських та українських солдатів», як він назвав російсько-українську війну, а також питання торгівлі.



Після цього він поговорить із Зеленським, а потім — разом із ним та представниками НАТО.



«Сподіваюся, день буде продуктивним, буде досягнуто припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не мала статися, нарешті закінчиться. Хай Бог нас усіх благословить!» — написав американський президент.



Минулого разу Трамп та глава рф володимир путін говорили телефоном 18 березня — тоді розмова тривала понад дві години.



Її результатом, за словами американського президента, стала домовленість про негайне припинення вогню на всіх об’єктах енергетики та інфраструктури України та росії.



Наступного дня після розмови з путіним Трамп близько години говорив із Зеленським. За його словами, це була «дуже гарна» розмова.

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